Gobierno entrega más de RD$111 millones a productores afectados por tormenta Melissa

A dos meses del paso de la tormenta Melissa por la República Dominicana, el Ministerio de Agricultura entregó una compensación de 111,874,992 pesos a más de 2,000 productores agropecuarios que sufrieron sus efectos indirectos.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que esta entrega responde a una disposición directa del presidente Luis Abinader, quien instruyó brindar apoyo económico inmediato a los agricultores tras evaluar personalmente los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

"Desde el inicio activamos un operativo integral en todo el territorio nacional, pero el presidente también quiso que los productores recibieran un apoyo económico directo para que puedan recuperar sus siembras y retomar sus labores lo antes posible", señaló Cruz.

Preparación de tierras e insumos agrícolas

Además de la compensación, el Gobierno puso en marcha un amplio operativo nacional que incluyó la preparación de tierras, la rehabilitación de caminos vecinales y la distribución de semillas e insumos agrícolas, con el objetivo de acelerar la recuperación del sector productivo.

La medida busca garantizar la continuidad de la producción agrícola en las 74,083 tareas de tierras afectadas y mitigar el impacto económico sufrido por los productores tras el paso de la tormenta Melissa.