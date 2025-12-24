La sanción de EE. UU. a Chen Zhi, accionista chino de Tabacalera de García, no afectará al sector

Las exportaciones de cigarros generó US$965 millones a noviembre de este año. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ. )

Ante las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses al empresario británico-camboyano Chen Zhi, el mayor accionista de Tabacalera de García –una de las compañías dominicanas que más exporta cigarros a mano a otros países–, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró que este hecho no afectará al sector tabacalero nacional ni afectará sus exportaciones.

Estados Unidos acusó a Zhi en octubre de supervisar campos de trabajo forzados en Camboya, donde víctimas de tráfico humano se dedican a estafas en línea, según la agencia AFP.

"La situación que involucra a Tabacalera de García responde a una medida puntual adoptada por autoridades de los Estados Unidos, relacionada con la composición accionaria de la empresa y la revisión de sus cadenas de suministro, en el marco de las disposiciones aplicadas desde abril de este año", puntualizó.

Al ser consultada, la institución precisó que esta medida no representa una sanción contra la República Dominicana ni contra el sector tabacalero nacional, sino que se trata de una acción dirigida a una empresa específica en un contexto de medidas adoptadas por el gigante norteamericano "para evitar la evasión de aranceles mediante terceros países".

Exportaciones

En lo que respecta a las exportaciones, el MICM explicó que el sector tabacalero mantiene una sobredemanda a nivel internacional, por lo que no prevé que esto tenga un impacto significativo.

En esto coincide la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), que resaltó que el tabaco dominicano es internacionalmente conocido por su calidad y cuenta con un posicionamiento en mercados internacionales que permite manejar ajustes operativos sin afectar el desempeño de los envíos al exterior de este producto.

"Desde la óptica exportadora, el tabaco continúa siendo uno de los sectores más sólidos de la canasta exportadora nacional", manifestó la vicepresidenta de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, quien indicó que Tabacalera de García mantiene sus envíos a otros destinos internacionales.

A noviembre de este año, la venta de cigarros generó divisas por 965.5 millones de dólares, mientras que el tabaco sumó 263 millones de dólares a las exportaciones nacionales, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Suspensión del personal

Según la agencia AFP, la fábrica tabacalera funciona actualmente con el 20 % de su nómina por el bloqueo estadounidense, datos que no se corresponden con los datos que ha reportado la empresa, según el MICM.

La institución señaló que se han realizado ajustes de personal que corresponden "a una cantidad mínima y habitual", propia de los procesos operativos del cierre del año.

"La empresa nos ha informado que actualmente se encuentra en un período de vacaciones colectivas de aproximadamente tres semanas, lo cual explica la pausa temporal de sus operaciones", puntualizó.