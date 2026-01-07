"No hay nada traspatio", asevera Andrés Bautista con el cambio de ministro de Agricultura

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista (centro), junto al ministro saliente Limber Cruz (izq.) y el ministro entrante, Oliverio Espaillat (der.). ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Ministerio de Agricultura realizó este miércoles la juramentación de Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, quien estará ahora al frente de esta institución luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, lo designara en sustitución de Limber Cruz mediante el Decreto 2-26.

Al encabezar la juramentación, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, señaló que el acto representa "un cambio rutinario" que se ha dado en la gestión del ministerio, que ahora pasará a manos de un ingeniero agrónomo con más de 30 años de servicio en el sector y que tendrá la responsabilidad de administrar el presupuesto y dar continuidad a los programas establecidos durante la gestión de Cruz.

"Esto es lo que queremos decir. De manera clara y transparente esto sigue, con la mayor sinceridad. No hay nada traspatio", aseveró Bautista, quien adelantó a la prensa que vienen "cambios significativos" para el Ministerio, sin detallar si se realizarán auditorías a la institución, que en agosto del 2025 fue objeto de una investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por una presunta "malversación de fondos millonarios".

Compromiso

Tras su juramentación, Oliverio Espaillat aseguró que continuará "las buenas iniciativas" impulsadas durante la gestión de Cruz, al tiempo que trabajará para incorporar nuevos proyectos de tecnología e innovación en todos los sectores productivos del país.

"Aunque vengo del sector arrocero, quiero dejar claro que mi vocación y mi identidad son plenamente agropecuarias", afirmó Espaillat.

"Conozco el sacrificio del productor, el valor del trabajo en el campo y la importancia de cada rubro para la economía y la estabilidad social de la nación", agregó el ejecutivo frente a allegados, agroempresarios y empleados del Ministerio de Agricultura.

Reconoció que, si bien el sector agropecuario ha sido capaz de garantizar la seguridad alimentaria al punto de que la producción satisface en casi un 90 % la demanda del mercado local, se tratan de cifras que deben ampliarse, fortalecerse y sostenerse en el tiempo.

"Por eso, desde hoy, hago un llamado a todos los sectores productivos a no bajar la guardia, a confirmar en el país y en su porvenir. Desde esta gestión, trabajaremos con todos en igualdad de condiciones con diálogo, respeto y visión de futuro", afirmó.

Un ministerio "complejo"

"Luis (Abinader) no pudo hablar elegido a alguien mejor que Oliverio", enfatizó el ministro saliente de Agricultura, Limber Cruz, quien describió el ministerio como "sumamente importante", pero también "sumamente complejo".

"Tu bregas con variables que no controlas, como la sequía, las grandes lluvias, las plagas, las enfermedades, ciclones, ventarriones, el medio ambiente... todo eso tú no puedes controlarlos pero hay que ser resilientes y hay que superar todas esas crisis que se te presentan", sostuvo.

Cruz ponderó su propia gestión como una labor realizada "con respeto, con dignidad y con valor", en la que se logró un aumento significativo de la producción agropecuaria y las exportaciones de rubros potenciales.