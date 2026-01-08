Oliverio Espaillat se compromete a acelerar la modernización del campo

Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia (der.) juramentó a Espaillat (izq.) como ministro de Agricultura. ( FUENTE EXTERNA )

El entrante ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, aseguró que la gestión que encabezará va a trabajar en el fortalecimiento y la incorporación de nuevos proyectos de tecnología e innovación que modernicen las labores agropecuarias.

Luego de juramentarse ayer miércoles como titular de la institución en sustitución de Limber Cruz, Espaillat aseguró que la producción nacional, pilar de la seguridad alimentaria en el país, debe ampliarse y sostenerse en el tiempo, razón por la cual está dispuesto a escuchar y recibir las propuestas de los productores.

"Aunque vengo del sector arrocero, quiero dejar claro que mi vocación y mi identidad son plenamente agropecuarias; conozco el sacrificio del productor, el valor del trabajo en el campo y la importancia de cada rubro para la economía y la estabilidad social de la nación", afirmó frente a allegados, agroempresarios y empleados del Ministerio de Agricultura.

Indicó que asume el reto de dirigir la entidad "con profundo entusiasmo, pero también con un alto sentido de responsabilidad" y reconoció la labor del ministro saliente, Limber Cruz, asegurando que continuará las buenas iniciativas emprendidas en su gestión y describiéndolo como un "amigo, productor y gran ser humano".

Respaldo a su escogencia El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, manifestó que la institución que dirige ha recibido "con recogijo" la llegada de Oliverio Espaillat a Agricultura porque se trata de un productor destacado que ha demostrado que es posible incrementar la rentabilidad de los agricultures a través de técnicas de automatización y mecanización del sector. "Nosotros respaldamos a las personas que han asumido liderazgo en el país y que han mostrado compromiso con el sector rural", manifestó. El presidente de la Cooperativa de Productores de Arroz (Coopearroz), Rogelio Padilla, también valoró de manera positiva la designación de Espaillat, reconociendo su trayectoria por más de tres décadas como agrónomo dedicado al cultivo de arroz y quien ha formado parte de esa institución. Asimismo, indicó que esperan que las nuevas tecnologías y los recursos "lleguen a tiempo" a través de su gestión. "Sabemos que hay un productor de arroz que conoce las necesidades del campo y sabe los trabajos (que pasa) un productor", afirmó.

Salida de Cruz

En tanto, Cruz agradeció al Gobierno la oportunidad de liderar el ministerio a pesar de los fenómenos atmosféricos que sacudieron al sector y los retos sanitarios que tuvo que enfrentar, como la contención de la peste porcina africana.

Tras su salida, Cruz aseguró que volverá a dedicarse con más atención a sus negocios propios como productor de plátanos, e indicó que no era momento para referirse a "aspiraciones políticas" en lo adelante.

"Me voy con la mente, el corazón y el cuerpo limpios", señaló.

Un cambio "rutinario"

Al encabezar la juramentación, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, señaló que el acto representa "un cambio rutinario" que se ha dado en la gestión del ministerio.

"De manera clara y transparente esto sigue, con la mayor sinceridad. No hay nada traspatio", aseveró Bautista, quien no detalló a la prensa si se realizarán auditorías a la institución, que en agosto del 2025, fue investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución (Pepca) por una presunta "malversación de fondos millonarios".