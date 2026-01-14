El agro dominicano apunta al mercado europeo desde Macfrut 2026, feria dedicada a RD en Italia

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) junto al Comité Organizador de Macfrut y diversas instituciones del sector agropecuario, realizó un encuentro con agroexportadores dominicanos para dar a conocer los detalles del Pabellón Dominicano en la feria internacional Macfrut 2026, que se realizará desde el 21 al 23 de abril de 2026 en Rímini, Italia.

Durante el encuentro, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, expresó que para la República Dominicana es un honor que una feria de la magnitud de Macfrut esté dedicada al país, ya que esto permite ampliar las fronteras agrícolas y exhibir la calidad de los productos agropecuarios dominicanos en el mercado internacional.

"Estamos más que satisfechos, porque esta feria nos brinda la oportunidad de mostrar la calidad de nuestra producción. Ampliar las fronteras agrícolas es un apoyo directo al país, ya que genera más empleo en el campo y mayores recursos para la economía nacional, impulsando la dinámica de desarrollo que necesita la República Dominicana", manifestó el ministro en una nota de prensa.

Asimismo, agradeció la dedicatoria de este importante evento al país y destacó el compromiso de los productores dominicanos, quienes diariamente trabajan en el campo con el objetivo de ofrecer productos de excelencia.

Importancia de la participación dominicana en Macfrut 2026

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar C. Benítez, resaltó la relevancia de la participación dominicana en eventos internacionales de esta magnitud.

Destacó que la JAD, junto con otras instituciones del sector, estará presente en Macfrut 2026 promoviendo productos como aguacate, mango y otros rubros agroindustriales, reafirmando el compromiso del país con la expansión y diversificación de sus exportaciones agrícolas. Dijo que por primera vez se dedica esta feria internacional a la República Dominicana.

Por su parte, el embajador de Italia en la República Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, valoró de manera positiva la evolución de Macfrut, destacando su crecimiento sostenido tanto en participación como en oportunidades de negocios.

Señaló que "Italia, a través de plataformas como Macfrut, representa una puerta de entrada no sólo al mercado italiano, sino al mercado europeo en su conjunto, gracias a sus ecosistemas logísticos y comerciales". Asimismo, indicó que "Italia puede aportar conocimiento técnico y tecnología para modernizar la cadena agroalimentaria dominicana".

En tanto que Lina Valeza, representante de Macfrut para el Caribe, expresó que la presencia diplomática en este encuentro reafirma la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, el sector productivo y los aliados internacionales, en favor del fortalecimiento del Pabellón Dominicano en Macfrut 2026.