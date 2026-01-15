×
El Instituto Agrario Dominicano venderá terrenos a ocupantes

Regularización busca ordenar terrenos de la reforma agraria

    El Instituto Agrario Dominicano venderá terrenos a ocupantes
    Ocupantes deberán demostrar uso productivo e ininterrumpido de las tierras. (FUENTE EXTERNA)

    El Plan Nacional de Regulación de Ocupaciones de Terrenos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) beneficiará a las personas que invadieron y habitan terrenos de la institución con las opciones de compra o arrendamiento

    La iniciativa no contempla hacer donaciones ni entregar títulos de forma gratuita, según indicó Víctor Ynoa, director de Captación de Tierras y Regularización Inmobiliaria del IAD.

    "Este plan tiene que ver con la demostración de la ocupación ininterrumpida y con fines productivos de cualquier porción de terrenos que no tenga registro en la institución", explicó. 

    Esto surge porque una gran cantidad de terrenos en el país de los que fueron asignados a planes de reforma agraria hoy se encuentran en manos de personas que no son los parceleros originales.

    Presentación de pruebas 

    Los interesados deberán presentar pruebas documentales del tiempo de ocupación, para lo que funcionarán declaraciones juradas de los ocupantes y vecinos.

    • Además, deben enviar certificados de préstamos tomados para invertirlos en la tierra y evidencias fotográficas.

    El plazo para enviar esas informaciones vence el 17 de abril.

