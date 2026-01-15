Intabaco y la Universidad ISA inician formación académica y práctica en cultivo de tabaco

Autoridades del Intabaco y la Universidad ISA durante el inicio del programa de formación académica y práctica en cultivo y curado del tabaco, en el campo experimental de la casa de estudios. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) y la Universidad ISA dieron inicio a un programa de formación académica y práctica sobre el cultivo y curado del tabaco, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos de los futuros profesionales del sector agropecuario.

De acuerdo con una nota de prensa, el proyecto comenzó con la siembra de las variedades de tabaco T-150 y T-13 en el campo experimental de la Universidad ISA, donde también fue habilitada una casa de curado que servirá de apoyo a los procesos formativos y técnicos de los estudiantes.

El director del Intabaco, Iván Hernández resaltó el interés de la entidad en respaldar a la academia para la formación de nuevos profesionales agropecuarios, a fin de que conozcan técnicas modernas del cultivo del tabaco y, en el futuro, puedan aportar sus conocimientos a una industria que se mantiene en constante crecimiento en el país.

De su lado, el rector de la casa de estudios, Edwin Reyes Arias, calificó la alianza como una valiosa oportunidad para fortalecer el aprendizaje práctico y la investigación agrícola en la Universidad ISA, promoviendo la innovación y el desarrollo del talento humano.

Te puede interesar El tabaco dominicano llega a 148 países y se expande, según Intabaco

Empleos y exportaciones

Ambos destacaron que la industria tabacalera dominicana genera más de 1,340 millones de dólares anuales en exportaciones, crea alrededor de 120,000 empleos directos e indirectos —de los cuales 40,000 corresponden a zonas francas— y posiciona a la República Dominicana como líder mundial en la producción de tabacos premium.