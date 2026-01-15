Buscan posicionar el mango y aguacate de la República Dominicana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) suscribió una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Feria Internacional Macfrut con el propósito de posicionar el mango y el aguacate dominicano en Italia.

La iniciativa busca atraer capital extranjero, transferencia tecnológica a la cadena de valor y acceso directo a los grandes compradores globales para garantizar que los productores dominicanos accedan sin intermediarios a uno de los mercados más importantes del mundo.

El acuerdo fue firmado ayer miércoles por el titular del MICM, Eduardo Sanz Lovatón; Patricia Jiménez Beato, coordinadora de alianzas público-privadas y movilización de recursos de la FAO en el país y Enrico Turroni, vicepresidente y responsable de relaciones exteriores de Macfrut.

Sanz Lovatón detalló que la estrategia se centra en fortalecer la cadena de valor mediante la provisión de insumos técnicos, el incremento de la inversión extranjera y la facilitación del crédito productivo.

Impacto en Macfrut

En tanto, Enrico Turroni declaró que en "Macfrut la República Dominicana no solo podrá ofrecer sus productos a los italianos, sino para todo el mercado europeo y otros países".

De su lado, Jiménez Beato comentó que "este acuerdo busca continuar fortaleciendo la agroindustria y su vinculación a la gastronomía. Ahora con la incorporación de Macfrut, este paso se convierte en un acelerador potente para transformar oportunidades internacionales e innovación en bienestar rural y aumento de la competitividad en República Dominicana".

Leer más Certificarán la denominación de origen del aguacate Oro Verde de Cambita