Agricultura inicia venta de pacas a bajo costo para ganaderos afectados por sequía en Línea Noroeste

El programa está dirigido a productores pecuarios afectados por la falta de lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía que impacta la zona de la Línea Noroeste, el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de venta subsidiada de pacas de alimento para ganado a bajo costo, dirigido a productores pecuarios afectados por la falta de lluvias.

La iniciativa busca garantizar la alimentación del ganado y brindar apoyo directo a los ganaderos de esta región, una de las más golpeadas por las condiciones climáticas adversas en los últimos meses.

Respaldar al sector

El encargado de la zona agropecuaria en Dajabón, Juan Ernesto Fernández, informó que esta acción se realiza siguiendo instrucciones del ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el presidente de la República, Luis Abinader, como parte de los esfuerzos gubernamentales para respaldar al sector agropecuario nacional.

Fernández exhortó a los ganaderos y productores de la provincia a acercarse a las oficinas del Ministerio de Agricultura en Dajabón, donde podrán recibir información detallada sobre el programa, así como acceder a asistencia técnica y orientación para enfrentar la crisis provocada por la sequía.

Indicó que con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector ganadero y la seguridad alimentaria, priorizando el bienestar de los productores y la sostenibilidad de la actividad agropecuaria