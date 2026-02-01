El programa del FEDA que busca devolver a los jóvenes al campo dominicano

"Estamos logrando el sueño de que los jóvenes vuelvan al campo", afirmó el director del FEDA, Hecmilio Galván (c), al participar en el Seminario Nacional del programa ( FUENTE EXTERNA )

Durante años, el campo dominicano ha visto cómo los jóvenes migran hacia las ciudades en busca de oportunidades. Sin embargo, desde 2023, una iniciativa del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) intenta revertir esa tendencia apostando por el emprendimiento rural juvenil.

Se trata del programa Agropecuarios del Mañana–Emprende RD, que, según datos oficiales, ha impactado de manera directa a cerca de 40 mil jóvenes en todo el país, mediante capacitación, donaciones productivas y acompañamiento técnico.

"Estamos logrando el sueño de que los jóvenes vuelvan al campo", afirmó el director del FEDA, Hecmilio Galván, al participar en el Seminario Nacional del programa, realizado en la Ciudad Ganadera, en el marco del Día Nacional de la Juventud.

Jóvenes capacitados

De acuerdo con la institución en una nota de prensa, 19,813 jóvenes han sido capacitados a través de más de 319 jornadas formativas, mientras que otros 18,756 recibieron plántulas, semillas y animales para iniciar proyectos en rubros como cacao, café, coco, aguacate, ovino-caprino y tilapia.

El programa combina formación técnica con liderazgo y valores, y busca crear las condiciones para que la juventud permanezca en las zonas rurales, desarrollando actividades productivas sostenibles. "No se trata solo de enseñar a producir, sino de acompañar y dar seguimiento", explicó Galván.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a los RD$64 millones e incluye la entrega de capital semilla y asistencia técnica continua. Algunos de los beneficiarios ya desarrollan proyectos productivos en distintas provincias del país, según informó el FEDA.

Como parte del proceso de fortalecimiento, 30 jóvenes fueron seleccionados para una misión técnica en Costa Rica, donde intercambiaron experiencias y conocieron buenas prácticas en el sector agropecuario.

Durante la actividad participaron autoridades como el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como representantes de diversas instituciones públicas y jóvenes emprendedores de todo el territorio nacional.

El FEDA reconoce que uno de los principales desafíos ha sido mejorar los mecanismos de seguimiento y medición del impacto, lecciones que servirán de base para el relanzamiento del programa bajo la modalidad Emprende RD 3.0, con una visión más estructurada y sostenible.

Mientras tanto, la apuesta sigue siendo clara: que el campo vuelva a ser una opción real de futuro para la juventud dominicana.