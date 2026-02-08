Sector avícola asegura que RD no enfrenta una escasez estructural de carne de pollo

La República Dominicana no enfrenta una escasez estructural de carne de pollo, afirmó Miguel Lajara, presidente de Sanut y directivo de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), al señalar que la producción nacional se mantiene por encima del 85 % de la demanda real, con una tendencia de recuperación que apunta a estabilizar la oferta y los precios para los consumidores.

Lajara indicó que, en el mes en curso, la producción de pollo alcanzará una oferta cercana a 21.4 millones de unidades, lo que evidencia la recuperación del subsector.

Añadió que, en los próximos ciclos productivos, esta tendencia se consolidará, generando un mejor balance entre oferta y demanda y reduciendo los altibajos en el precio de la libra de pollo.

En paralelo, el sector avícola producirá más de 400 millones de huevos de mesa durante el mes, la mayor oferta mensual registrada en la historia del país, de acuerdo con las cifras presentadas por el dirigente empresarial en una nota de prensa.

Según explicó, las estadísticas muestran que, pese a episodios coyunturales de presión sobre los precios, no existe un déficit estructural de pollo en el mercado local. En ese sentido, destacó que la producción avícola nacional ha registrado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado cercano al 45 %, muy por encima del promedio regional.

"Lo que hemos aprendido de situaciones similares en el pasado es que las medidas adoptadas por los productores, en coordinación con las autoridades competentes, inclinan rápidamente el péndulo hacia la estabilidad", sostuvo.

El presidente de Sanut resaltó el papel estratégico del sector avícola en la seguridad alimentaria, y recordó que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país redujo los niveles de subalimentación en casi 60 % entre 2019 y 2025, situándose por debajo del promedio regional y mundial.

Los precios del pollo

En cuanto a los precios, explicó que datos oficiales del Ministerio de Agricultura muestran que el pollo procesado se ha mantenido durante los últimos tres meses con un precio promedio ponderado por debajo de 100 pesos la libra, tanto en mercados tradicionales como en supermercados, en un contexto de mayor actividad económica y aumento de la demanda.

Lajara precisó que las importaciones de pollo y de material genético, realizadas de manera estratégica para mitigar oscilaciones en la oferta, no han afectado negativamente la producción nacional, y han operado como un mecanismo complementario de protección al consumidor.

Finalmente, subrayó que el pollo y el huevo continúan siendo las proteínas animales más económicas y accesibles para la población dominicana, y destacó la coordinación entre productores, autoridades y consumidores como clave para garantizar el abastecimiento, contribuir al control de la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares.