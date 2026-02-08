Ministro afirma no tiene reversa reducción progresiva de mano de obra haitiana en la agropecuaria

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, durante su recorrido por la Línea Noroeste y Nordeste, donde juramentó a nuevos directores regionales. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que el programa orientado a reducir progresivamente la dependencia de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario no tiene reversa en la República Dominicana, debido a que esta, "además de escasa", no resulta barata para el productor.

Mediante una nota de prensa, Espaillat explicó que los actuales momentos exigen una decisión estratégica vinculada a la modernización, la sostenibilidad y la competitividad del campo.

Durante un recorrido por la Línea Noroeste y el Nordeste del país, donde juramentó a los nuevos directores regionales de Agricultura, el funcionario manifestó que la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural que solo puede enfrentarse con tecnología, mecanización y financiamiento adecuado para los productores.

Feria de equipos agrícolas y apoyo a los productores

El ministro anunció que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se trabaja en la organización de una feria nacional de equipos agrícolas modernos, que incluirá sembradoras, cosechadoras, drones y otros implementos, con facilidades de crédito a tasas cómodas y plazos de pago de hasta siete años.

"El tema de la mano de obra cada día será más difícil. Eso no tiene marcha atrás. Por eso tenemos que apoyarnos en las máquinas. Esa es la línea del presidente y ese es el mandato: mecanizar", expresó Espaillat, señalando que cultivos como el arroz pueden mecanizarse en todas sus etapas productivas.

Como parte de las medidas inmediatas, Oliverio Espaillat informó que ordenó un levantamiento nacional de todos los equipos de la institución, incluyendo tractores, retroexcavadoras, grederas y palas, con el fin de ponerlos a trabajar de manera al servicio de los productores.

Asimismo, sostuvo un encuentro con productores de arroz de Castañuela, con quienes pasó balance a la situación actual del sector arrocero.

Durante su recorrido, Espaillat juramentó al ingeniero agrónomo Francisco Fernández Lugo como nuevo director regional Nordeste, en un acto celebrado en San Francisco de Macorís, mientras que en Mao fue posicionado Alfonso Rodríguez.

Además, visitó el Proyecto La Cruz de Manzanillo, donde recibió un diagnóstico de la situación actual de manos de Julio César Estévez, administrador general del proyecto.