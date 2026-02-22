La carne de res dominicana entra a EE. UU., pero no alcanza grado prémium

El empresario agropecuario dominicano Alfredo Ríos, tesorero del Patronato Nacional de Ganaderos, aseguró que la producción de carne de res en el país está mejorando su productividad gracias a la implementación de tecnologías, pero enfrenta retos estructurales los cuales requieren un trabajo mancomunado para lograr competir en el exterior.

Los ganaderos lograron abrirse espacio en el mercado de los Estados Unidos gracias, entre otras cosas, a una reducción de su producción local, sin embargo, la oferta dominicana todavía debe recorrer un largo camino para que sus cortes igualen las características de otros competidores internacionales.

"El mercado de importación de carne de este país ronda los 110 millones de dólares al año. Pero no es carne regular, es prémium, con cortes de animales que tienen un nivel genético y una alimentación muy específicos. Nosotros no estamos ahí todavía; estamos produciendo una carne comercial y eventualmente vamos a llegar, porque se está haciendo una inversión genética muy fuerte", precisó a Diario Libre.

Los datos de Aduanas muestran que las exportaciones dominicanas de carne de res hacia otros países, incluido Estados Unidos, alcanzaron los 13.3 millones de dólares en el 2025, un 5.81 % superior a los 12.6 millones de dólares del 2024.

Ríos sostuvo que el Gobierno y los empresarios deben ponerse de acuerdo para diseñar un modelo de producción adaptado a las condiciones dominicanas y usar tecnologías para mecanizar y aumentar la eficiencia.

Este acuerdo ayudaría a disminuir la dispersión y a encontrar soluciones a problemas comunes. Un ejemplo de ello es el forraje utilizado para alimentar a las reses, que en el país es más duro y difícil de digerir por las particularidades climáticas, pero cuyo aprovechamiento puede mejorar.

"Puede ser una mecanización, puede ser una industrialización, puede ser una mejora genética, puede ser una mejora en la alimentación, puede ser una mejora en la reproducción. O sea, hay muchos factores que influyen en producir un kilogramo de carne", abundó.

Señaló que aumentar las exportaciones también requiere un cambio en la cultura de trabajo para asegurar un suministro fijo, superar las limitaciones en el transporte e invertir más en investigación.

"Nosotros, como productores, tenemos el reto mayor de que cuando tienes un mercado cautivo de exportación debes ser un suplidor constante y confiable de ese producto, porque el día que dejes de hacerlo no te compran más nunca", aconsejó.

Potencial

Dominicana puede convertirse en una potencia agropecuaria en la región, donde muchas islas no cuentan con el territorio ni la estructura para satisfacer su demanda, según Ríos. Para lograrlo, la industria debe identificar los nichos de mercado donde puede tener incidencia y asegurar un mercado con capacidad de pago.

La Feria Agropecuaria Nacional Alfredo Ríos visitó DL para explicar las atracciones que tendrá este año la Feria Agropecuaria Nacional, que se celebrará entre el 12 y el 22 de marzo en la Ciudad Ganadera. La administración de la que forma parte, presidida por José Mallén, ha logrado aumentar el interés por este evento anual. Las visitas pasaron de 85,000 en diez años a 165,000 en tres años (desde 2023 hasta 2025). Atribuye el éxito a la aplicación de un criterio empresarial, con inversión en publicidad, mejoras en la estructura física y aumento del retorno económico que reciben los empresarios participantes. Afirmó haber mejorado el nivel de la oferta gastronómica y cultural, así como la participación de maquinarias, equipos e insumos agrícolas.