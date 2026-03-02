Embajadora de Estados Unidos visita Intabaco en Santiago junto a la vicepresidenta Raquel Peña

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos (izq.), junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña (centro), y Iván Hernández Guzmán, director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (derecha), durante la visita a las instalaciones del instituto ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, realizó este lunes una visita al Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), en Santiago, donde conoció de primera mano el proceso de cultivo e industrialización del tabaco dominicano.

La diplomática estuvo acompañada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó la importancia económica y social de la industria tabacalera para el país, especialmente para la región del Cibao.

Peña subrayó que el tabaco forma parte de la historia y la identidad dominicana.

"No solamente en la parte económica, sino también en la parte social, el cultivo y la industrialización del tabaco forman parte de nuestra historia, particularmente en Santiago y el Cibao", expresó.

La vicepresidenta valoró la visita de la embajadora como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-113108-am-c07446d0.jpeg Proceso de producción del tabaco en el instituto, mientras los visitantes observan las etapas de elaboración. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-113138-am-abe7aaeb.jpeg La embajadora Leah Francis Campos (centro) durante su visita a la instalación, donde conoció de cerca los procesos y proyectos de la institución. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-113141-am-ba8e7059.jpeg Un empleado muestra el tabaco durante la visita, explicando los procesos. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-113133-am-3f2c29b3.jpeg Participantes de la visita recorren las instalaciones mientras reciben explicaciones sobre las operaciones de la institución. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Asimismo, Peña recordó que el presidente Luis Abinader impulsó la Ley 341-22, que declara el tabaco como patrimonio cultural de la República Dominicana.

Por su parte, el director de Intabaco, Iván Hernández Guzmán, destacó que Estados Unidos es el principal socio comercial del sector.

El funcionario, además, resaltó que las exportaciones de tabaco aumentaron un 44 por ciento desde el 2020 hasta la fecha, pasando de 951,953.94 millones de dólares anuales a más de 1,359.04 millones de dólares en el 2025, gracias al trabajo conjunto del sector público y privado.

Intercambio comercial

Hernández Guzmán agregó que República Dominicana es líder mundial en elaboración de tabacos premium y que dicho producto en general y sus derivados es exportado a más de 142 países.

Indicó que a los Estados Unidos son exportados nueve productos de tabaco y derivados, provenientes de 193 exportadores y procedentes de las provincias de Santiago, Valverde, Montecristi, Espaillat y Santiago Rodríguez.

Hernández Guzmán resaltó que el tabaco es el tercer producto de exportación del país, solo superado por el oro y los insumos médicos, representando cerca del 10 % de las exportaciones totales y llegando a 142 países.

De su lado, el presidente de Procigar, Lito Gómez, calificó como "importantísima" la visita de la embajadora, al considerar que permitirá comprender el impacto real del sector en la economía, el empleo y el turismo.

Gómez destacó que la industria tabacalera genera empleos directos en zonas francas y una amplia cadena de valor que incluye fabricantes de cajas, celofán y otros insumos.

La visita de la diplomática busca afianzar el intercambio comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos, principal destino del tabaco dominicano