Confenagro pide políticas públicas que garanticen la sostenibilidad para agropecuarios

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) valoró este lunes como positivos los resultados presentados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, especialmente en lo relativo al desempeño del sector agropecuario durante 2025.

No obstante, el gremio advirtió que el crecimiento en los niveles de producción debe estar acompañado de políticas públicas que garanticen la rentabilidad y sostenibilidad de los productores.

El gremio destacó el crecimiento de 3.9 % registrado por el sector, así como el aumento en la producción de rubros como arroz, plátano, aguacate, pollo y huevos. También resaltó el incremento de las exportaciones agropecuarias y el fortalecimiento del financiamiento a través del Banco Agrícola.

Según la entidad, estos indicadores reflejan la capacidad productiva del campo dominicano y el compromiso de miles de productores en todo el país.

Confena­gro también saludó los avances en materia de seguridad y soberanía alimentaria, además del impulso a programas de comercialización directa que, a su juicio, han contribuido a facilitar el acceso de la población a alimentos a precios asequibles.

Entre los principales desafíos, señaló los altos costos de los insumos, la volatilidad de los mercados, la necesidad de mayor inversión en infraestructura rural y la protección frente a importaciones que puedan afectar la producción nacional. Asimismo, planteó la importancia de fortalecer los mecanismos de aseguramiento y mitigación de riesgos climáticos.

La organización reiteró su disposición de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades para consolidar una política agropecuaria integral que promueva la tecnificación, la agregación de valor, el acceso a financiamiento oportuno y condiciones de mercado justas.

Confena­gro afirmó que el desarrollo agropecuario sostenible es un pilar estratégico para la economía nacional y para la consolidación de la seguridad alimentaria del país.