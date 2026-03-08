Raquel Peña llama a diversificar cultivos durante congreso de productores agropecuarios

La vicepresidenta de la República Raquel Peña durante su participación en la clausura del 4to Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, donde llamó a impulsar la diversificación de cultivos y aprovechar los mercados internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, exhortó este domingo a los productores dominicanos a diversificar los cultivos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional, como una vía para continuar fortaleciendo el crecimiento del sector agropecuario.

El planteamiento fue realizado durante su participación en la clausura del 4to Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).

Mediante una nota de prensa, la vicepresidenta destacó la importancia de observar el comportamiento de los mercados internacionales para identificar nuevos productos con potencial de cultivo en el país, lo que permitiría avanzar hacia una agricultura más resiliente y competitiva.

De su lado, el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, explicó que esta edición del congreso permitió arribar a conclusiones y compromisos entre el sector productivo y el Gobierno de cara al futuro de la producción agropecuaria dominicana.

Cambios tecnológicos

"Sin innovación el campo dominicano no avanzaría y, como dice nuestro lema, sin producción no hay nación", expresó Cabrera.

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, describió el encuentro como una oportunidad para analizar las tendencias actuales del sector, señalando que tanto las autoridades como los productores deben adaptarse a los cambios tecnológicos para mantenerse alineados con las nuevas dinámicas de la producción agrícola.

El congreso inició el pasado viernes y reunió a productores, autoridades y especialistas del sector, con una agenda orientada a analizar los desafíos del campo dominicano y promover nuevas herramientas para fortalecer su desarrollo.