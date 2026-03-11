FEDA realiza 12 actividades en Pedernales durante la 10ma Ruta del Paraíso

En las comunidades de Maipioró, Macandela, Las Lomas y La Colonia de Juancho, el FEDA llevó a cabo lanzamientos del Plan Madres del Campo.

En el marco de la décima edición de la Ruta del Paraíso, realizada en Pedernales, el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, encabezó 12 actividades dirigidas a fortalecer la producción agropecuaria y el emprendimiento en varias comunidades de la zona.

Entre las iniciativas desarrolladas figura la donación de 3,000 plántulas de coco a productores de las comunidades de Juancho, Oviedo y La Colonia, durante el lanzamiento del Plan de Siembra de Coco , realizado en el ayuntamiento del municipio de Oviedo, con el objetivo de impulsar este cultivo, cuya demanda ha aumentado por el desarrollo turístico de la zona.

Asimismo, en las comunidades de Maipioró, Macandela, Las Lomas y La Colonia de Juancho se llevaron a cabo lanzamientos del Plan Madres del Campo , que incluyó la entrega de 1,000 pollitas ponedoras y plántulas , además de la conferencia Empoderamiento de la Mujer Dominicana, dirigida a mujeres emprendedoras interesadas en iniciar proyectos productivos.

Durante la jornada también se entregaron 300 plántulas de gri-gri en talleres de capacitación sobre arborización urbana realizados en el ayuntamiento de Pedernales y en el Centro Comunal de Juancho. Técnicos del FEDA orientaron a comunitarios y autoridades locales sobre la importancia de la siembra de árboles en zonas urbanas, destacando su impacto en el medio ambiente, la reducción del calor y la mejora de la calidad de vida.

"Esta es una motivación que nosotros como FEDA facilitamos a los agricultores para que puedan producir coco, emprender y convertirse en empresarios con el paso del tiempo. Esperamos que sea una bendición para esta comunidad", expresó Galván.

El funcionario agregó que con estas acciones el organismo busca impactar positivamente a distintas comunidades del país, en consonancia con el objetivo del Gobierno de fortalecer el desarrollo del campo.

Programas de capacitación y apoyo a emprendedores rurales

Durante las actividades también se ofrecieron capacitaciones a productores sobre manejo, siembra y cuidado de plántulas, con el propósito de garantizar el éxito de la producción y promover la sostenibilidad de los cultivos en la región sur.

Además, en las comunidades de Los Tres Charcos, El Cajuil y el Centro Comunal de Juancho se impartió un taller de agroecología , donde se entregaron herramientas agrícolas a los participantes. En el parque de Juancho también se desarrolló una capacitación del programa Siembra Tu Patio , en la que se distribuyeron plántulas de aguacate y semillas de hortalizas.

De igual modo, en el ayuntamiento de Oviedo se impartió una conferencia de emprendimiento agropecuario a través del programa Emprende RD , orientada a motivar a los jóvenes a desarrollar proyectos productivos y evitar la migración del campo a la ciudad.

Con estas iniciativas, Galván reafirmó el compromiso del FEDA de continuar apoyando el desarrollo de la agricultura, el fortalecimiento del campo y la producción nacional.