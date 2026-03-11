Inicia este jueves la Feria Agropecuaria 2026 con exhibiciones, subastas y venta de alimentos

Imagen de la Feria Agropecuaria. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Feria Agropecuaria Nacional 2026 abre sus puertas en la Ciudad Ganadera Dr. Julio Antonio Brache Arzeno, en Santo Domingo, con un programa de once días que incluye exhibiciones ganaderas, subastas de animales, rodeos y espacios de comercialización de productos del campo.

El evento, organizado por el Patronato Nacional de Ganaderos, se desarrollará del 12 al 22 de marzo y reúne a productores, empresas agroindustriales, instituciones públicas, entidades financieras y público interesado en el sector agropecuario.

Entre los espacios disponibles durante la feria está la participación del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que ofrece 65 productos de la canasta básica a precios accesibles, entre ellos pollo, huevos, aceite, salami, plátanos, guineítos, yuca, cebolla, ajíes y otras verduras.

Durante el evento también participa el Banco Agrícola, que ofrece préstamos con una tasa de interés del 6 %, con financiamiento de hasta el 80 % del valor de compra para la adquisición de ganado, maquinarias, equipos y tecnología agropecuaria.

Exhibiciones y subastas

El programa incluye exhibiciones de ganado, muestras de genética animal, juzgamientos de distintas razas bovinas y subastas de animales, actividades dirigidas principalmente a productores y criadores.

También se realizarán rodeos, exhibiciones ecuestres, ferias caninas y muestras de razas ovinas y caprinas, además de demostraciones relacionadas con el manejo y la producción pecuaria.

Actividades educativas y culturales

Durante los once días del evento se desarrollan charlas técnicas, talleres para productores, exhibiciones de maquinarias e insumos agrícolas y espacios de capacitación vinculados al sector agropecuario.

El programa incluye, además, exposiciones fotográficas, actividades gastronómicas y espacios educativos para estudiantes sobre producción agrícola y ganadera.

Evento del calendario agropecuario

La Feria Agropecuaria Nacional es uno de los eventos anuales del sector agropecuario dominicano, donde se presentan avances en producción, genética animal, tecnología y financiamiento para el campo.

Las actividades estarán abiertas al público hasta el 22 de marzo en las instalaciones de la Ciudad Ganadera, con programación diaria en distintos espacios del recinto.