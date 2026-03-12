Presidente Luis Abinader inaugura la Feria Agropecuaria Nacional 2026

El presidente Luis Abinader recibe un reconocimiento durante la Feria Agropecuaria Nacional 2026 en la Ciudad Ganadera. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este jueves la inauguración de la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional, evento que este año destaca la mecanización del campo dominicano y el uso de tecnologías para aumentar la productividad del sector.

La actividad, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG), se lleva a cabo en la Ciudad Ganadera Julio Antonio Brache Arzeno, donde durante 11 días productores, empresas e instituciones presentarán avances en el área agropecuaria, además de exhibiciones ganaderas, demostraciones de maquinaria agrícola y actividades educativas y recreativas dirigidas al público.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó la fortaleza y el dinamismo del sector agropecuario dominicano, al señalar que actualmente aporta alrededor del 4.5 % del Producto Interno Bruto, genera más de 365 mil empleos directos, lo que representa cerca del 7 % de la población ocupada del país.

Resaltó que actualmente las exportaciones agropecuarias superan los 3,600 millones de dólares, mientras que el país produce alrededor del 90 % de los alimentos que consume la población, reflejando un alto nivel de autosuficiencia alimentaria para un territorio insular.

Espaillat señaló que, bajo la gestión del presidente Abinader, el sector ha experimentado avances importantes mediante programas de apoyo a la producción nacional, ampliación del financiamiento, impulso a la innovación tecnológica y fortalecimiento de la sanidad e inocuidad agroalimentaria.

El ministro explicó que estos avances también han contribuido a mejorar los indicadores de seguridad alimentaria del país, reduciendo el indice de desnutrición y hambre de 8.7 % en 2019 a 3.6 % en 2025, con la meta de llevarlo a 2.5 % para el año 2028, en consonancia con el objetivo presidencial de "Hambre Cero al 2028".

Asimismo, destacó que el país ha experimentado un aumento récord de la producción agropecuaria, lo que ha permitido garantizar la oferta de alimentos para la población, atender la creciente demanda asociada a más de 11.7 millones de turistas y fortalecer las exportaciones del sector.

De su lado, el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén, resaltó que la feria constituye el principal espacio para mostrar el potencial productivo del campo dominicano.

"La Feria Agropecuaria Nacional es la principal vitrina del campo dominicano y un punto de encuentro entre productores, empresarios, instituciones y la sociedad. Aquí se exhiben los avances del sector y las oportunidades para continuar fortaleciendo la producción nacional", expresó Mallén.

Durante la inauguración se realizó la develación de una tarja en honor al empresario y ganadero Julio Antonio Brache Arzeno, cuyo nombre lleva la Ciudad Ganadera, en reconocimiento a su legado y aportes al desarrollo del sector.

Además, la feria contó con la participación de Travesía World Show by Panaca, el primer show ecuestre de clase mundial del Caribe.

La Feria Agropecuaria Nacional contó con la participación de Travesía World Show by Panaca. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI)

País invitado

En esta edición, Corea del Sur participa como país invitado, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos sobre innovación tecnológica y agricultura inteligente.

Detalles

La feria contará con exhibiciones de razas bovinas de alto nivel genético, demostraciones de maquinaria agrícola, muestras de innovación tecnológica, actividades educativas, espacios gastronómicos y presentaciones culturales, además de áreas de recreación familiar.

Según los organizadores, participarán unas 70 fincas con una muestra de razas y líneas de producción. La exhibición ganadera reunirá 515 bovinos, de los cuales 278 son de aptitud lechera, así como cerca de 400 caprinos y ovinos.

El programa también incluye una cartelera ecuestre con 330 caballos que competirán en disciplinas como paso higüeyano, paso fino, reining y rodeo infantil.

La feria también contará con la participación de e mpresas del sector agroindustrial, proveedores de insumos e instituciones financieras participarán ofreciendo facilidades de crédito para la adquisición de maquinaria, equipos y ganado, con el propósito de impulsar la modernización del campo dominicano.