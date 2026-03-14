Desarrollo de liderazgo en agronegocios: 41 profesionales concluyen capacitación
La iniciativa se llevó a cabo en Santiago y busca impulsar el desarrollo sostenible y competitivo de las agroempresas en la República Dominicana
Un total de 41 participantes provenientes de distintas agroindustrias del país culminaron el Programa de Liderazgo y Estrategia para el Futuro del Agribusiness en la República Dominicana.
La iniciativa fue desarrollada por Barna Management School en colaboración con San Telmo Business School.
- De acuerdo a una nota de prensa, la formación fue diseñada con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas y de liderazgo de los actores clave del sector agropecuario, y de esa forma contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del agribusiness en el país.
Durante varias jornadas intensivas, los participantes, representantes de diversas empresas y organizaciones del sector agroindustrial, trabajaron en el análisis de los retos actuales del agribusiness, la toma de decisiones estratégicas, el liderazgo organizacional y la construcción de una visión de futuro para el sector.
Adavit y Barna Management School firman acuerdo de cooperación interinstitucional
Capacitación en Santiago
La capacitación contó con la participación de profesionales y empresarios vinculados a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), consolidando un espacio de formación e intercambio de alto nivel orientado a fortalecer la competitividad de las agroempresas del país.
Conforme la nota, esta es la primera capacitación, fue realizada en Santiago, y forma parte del acuerdo establecido entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y Barna Management School, en colaboración con San Telmo Business School.
- El acto de cierre contó con la participación de Roberto Russo, director académico de Barna en Santiago, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Christina Creighton, directora de Relaciones Corporativas de Barna; y Ana María Peralta, directora de Mercados de la JAD.