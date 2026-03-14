Desarrollo de liderazgo en agronegocios: 41 profesionales concluyen capacitación

41 profesionales del sector agroindustrial culminan programa de liderazgo y estrategia para el futuro del agribusiness. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 41 participantes provenientes de distintas agroindustrias del país culminaron el Programa de Liderazgo y Estrategia para el Futuro del Agribusiness en la República Dominicana.

La iniciativa fue desarrollada por Barna Management School en colaboración con San Telmo Business School.

De acuerdo a una nota de prensa, la formación fue diseñada con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas y de liderazgo de los actores clave del sector agropecuario, y de esa forma contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del agribusiness en el país.

Durante varias jornadas intensivas, los participantes, representantes de diversas empresas y organizaciones del sector agroindustrial, trabajaron en el análisis de los retos actuales del agribusiness, la toma de decisiones estratégicas, el liderazgo organizacional y la construcción de una visión de futuro para el sector.

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Capacitación en Santiago

La capacitación contó con la participación de profesionales y empresarios vinculados a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), consolidando un espacio de formación e intercambio de alto nivel orientado a fortalecer la competitividad de las agroempresas del país.

Conforme la nota, esta es la primera capacitación, fue realizada en Santiago, y forma parte del acuerdo establecido entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y Barna Management School, en colaboración con San Telmo Business School.

El acto de cierre contó con la participación de Roberto Russo, director académico de Barna en Santiago, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Christina Creighton, directora de Relaciones Corporativas de Barna; y Ana María Peralta, directora de Mercados de la JAD.