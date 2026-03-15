Concurso de Cortes de Carnes, busca fortalecer a RD como exportador de calidad

5to Concurso de Cortes de Carne en la Feria Agropecuaria Nacional 2026. ( DIARIO LIBE/DANIA ACEVEDO )

En el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, el sábado se celebró el quinto Concurso de Cortes de Carne en el Pabellón de Subastas, una iniciativa orientada a educar a los productores dominicanos sobre las características que aportan valor a la cadena de producción cárnica.

La actividad fue organizada por la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne (ASOCARNE) y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), con el respaldo del Patronato Nacional de Ganaderos.

Durante el evento, productores, especialistas y visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las propiedades de distintos cortes de carne, guiados por expertos del sector, quienes explicaron el proceso que permite obtener un producto de mayor calidad y valor comercial.

Criterios de evaluación

El concurso incluyó diversas categorías que permitieron medir tanto el rendimiento de los animales como la calidad del producto final.

Entre los criterios evaluados figuraron el rendimiento de canal caliente, que analiza el peso y rendimiento del animal inmediatamente después del sacrificio; el corte rendible, enfocado en identificar las piezas que ofrecen mayor porción útil para consumo y menor desperdicio; y el rendimiento de canal frío, que mide la cantidad de carne disponible para comercialización tras el proceso de enfriamiento.

Asimismo, se evaluó la calidad de la carne, tomando en cuenta características que influyen directamente en la experiencia gastronómica del consumidor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-93630-pm-a41393a6.jpeg Evaluación de cortes de carne durante el 5to Concurso de Cortes de Carne en la Feria Agropecuaria Nacional 2026 (DIARIO LIBE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-14-at-93555-pm-9655c266.jpeg Exhibición de cortes de carne durante el 5to Concurso de Cortes de Carne en la Feria Agropecuaria Nacional 2026 (DIARIO LIBE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

El presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, José Manuel Mallén, destacó el respaldo del Gobierno y del sector empresarial dominicano para el desarrollo de la feria, al tiempo que valoró el progreso que ha experimentado la ganadería en el país.

"Estamos muy contentos de ver el gran avance que ha tenido la ganadería en nuestro país. Aquí vemos animales que no tienen nada que envidiar a los de otros países, tanto en producción de leche como de carne, así como en las áreas de ovinos y caprinos", expresó.

El concurso busca promover la mejora continua en la producción cárnica nacional y resaltar el esfuerzo de los ganaderos dominicanos en elevar los estándares de calidad del sector.



