Carne prémium: una gran oportunidad para los productores de ganados

La exportación de carne premium, especialmente en la producción de cortes magros, se ha convertido en una oportunidad estratégica para el crecimiento del sector ganadero, debido al aumento por demanda creciente de productos prémium, trazables y certificados, impulsados por consumidores más exigentes por parte del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) que exigen esos tipos de cortes.

Con el objetivo de fortalecer la calidad de la producción cárnica dominicana y posicionar al país como exportador, la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne (Asocarne) y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), realizaron el quinto Concurso de Cortes de Carne, celebrado el pasado sábado en la Feria Agropecuaria Nacional 2026.

El evento buscó promover la mejora continua del sector ganadero, con el propósito que en los próximos años los productores dominicanos puedan integrarse al mercado internacional de cortes de carne premium, fortaleciendo la producción local y ampliando las oportunidades para el sector.

Recientemente, el país obtuvo la autorización necesaria para exportar carne bovina hacia los Estados Unidos, tras cumplir con los estándares sanitarios y de calidad exigidos por ese mercado, lo que permitió retomar las exportaciones luego de más de dos décadas sin acceso a ese destino.

Aunque el país ya realiza exportaciones de carne, ganaderos, señalan que el siguiente paso es desarrollar la producción de cortes premium, debido a un aumento en la demanda internacional que representa mayores oportunidades de valor para la ganadería dominicana.

Desafíos para la exportación

Actualmente, la producción nacional no es suficiente para suplir completamente la demanda del mercado. Por eso, el objetivo de los ganaderos es aumentar el volumen de producción sin perder la calidad.

Uno de los factores que incide en esta realidad es el largo ciclo de producción del ganado. Un becerro se desteta aproximadamente a los nueve meses, con un peso cercano a los 200 kilos, pero para ser llevado al matadero debe alcanzar alrededor de 500 kilos.

Este proceso puede tomar cerca de un año y medio después del destete, por lo que el animal suele estar listo para ser sacrificado entre los 24 y 30 meses de vida.

En ese sentido, Enrique Duval, representante de la constructora DUALMA, explicó: "Si tú te vas a las aves, incubar un huevo toma 21 días y en 40, como mucho en 60 días, ya estamos comiendo un pollo de cuatro libras. En el caso del cerdo, el ciclo de producción es de seis a ocho meses. Sin embargo, en la carne de res estamos hablando de un proceso que puede tardar entre tres y cuatro años. Por eso producir carne de res tiene un costo mayor que al de otros tipos de carnes".

De acuerdo con los productores, alcanzar el nivel de producción necesario para exportar carne prémium podría tomar entre cinco y seis años, debido al tiempo que requiere el ciclo productivo del ganado.

"Nosotros somos autosuficientes produciendo carne, pero aquí lo que se está intentando lograr es poder exportar cortes de carne premium para los hoteles y restaurantes", expresó, de la Hacienda La Casualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-14-at-93721-pm-c3c93aaf.jpeg Enrique Duval, representante de la constructora DUALMA. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-14-at-93721-pm-1-138e1f66.jpeg Hacienda La Casualidad, Iván Morales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Para lograrlo, los productores consideran fundamental fortalecer la genética del ganado, mejorar la alimentación y ampliar las facilidades de financiamiento, elementos que permitirían a los ganaderos avanzar hacia su objetivo de producir carne de mayor calidad y competir en mercados de alto valor.