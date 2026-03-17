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Presidente Luis Abinader visita finca tabacalera de Arturo Fuente

El Gobierno busca impulsar la tecnología en el sector tabacalero

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    Presidente Luis Abinader visita finca tabacalera de Arturo Fuente
    El presidente Luis Abinader, durante la visita a la finca. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, visitó  ayer  la finca tabacalera "La Milagrosa", de la empresa Arturo Fuente, en la provincia Monte Plata, con el objetivo de impulsar la replicación de su tecnología en la producción de capa, la hoja más fina del cigarro premium.

    Durante el recorrido, el CEO de la compañía, Ciro Cascella, y el presidente del consejo de la tabacalera, Carlos Fuente, presentaron los avances del proyecto, el cual abarca mil tareas y supera los 350 millones de pesos en inversión. La finca utiliza sistemas modernos de irrigación, fertilización precisa, energía solar y cuenta con seis ranchos de curado.

    Cascella valoró el respaldo gubernamental y destacó que el crecimiento del sector ha sido favorecido por la ausencia de trabas. 

    400 mil empleos

    El director del Instituto del Tabaco de Dominicana, Iván Hernández, señaló que el tabaco aporta 1,385 millones de dólares en divisas y genera 40,000 empleos en zonas francas, con un 62 % ocupados por mujeres.

    Asimismo, Fuente resaltó el impacto social de la fundación vinculada al proyecto.

    Según explicó, la iniciativa comenzó con una pequeña escuela y hoy incluye servicios de salud y  educación, entre otros.

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