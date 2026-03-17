La feria agropecuaria nacional sorprende con una alta gama de tecnologías para los productores

Perro robótico, parte de las tecnologías que se están presentando dentro de la feria. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El pasado 12 de marzo, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurada la 38.ª Feria Agropecuaria Nacional, un evento que se celebra cada año para impulsar la producción nacional y resaltar el valor de los productores.

Este año la feria destaca la mecanización del campo dominicano y el uso de tecnologías para aumentar la productividad del sector.

Desde que se camina dentro de las instalaciones de la feria se puede notar el interés que tiene el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG) —entidad encargada de la celebración del evento— en dejar claro que la tecnología forma parte esencial de los trabajados en el campo dominicano.

Drones gigantes, tractores, robots, sistemas digitales, nuevos métodos de agricultura y cría de peces son solo algunas de las tantas maneras en cómo, tanto los productores como los visitantes, pueden admirar la evolución del sector en el siglo XXI.

Robot canino

Randy Corporán, representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), explicó sobre el uso de un can robótico en exhibición. Está diseñado para ayudar a las unidades caninas en la "identificación de los productos que puedan estar dentro de una maleta que no pueden salir del país".

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"Aunque, actualmente, (el robot) todavía no puede identificar olores, sí de manera visual puede hacer un escaneo sobre un producto que se tenga de manera externa", expresó Corporán.

Corporán destacó que el robot perro es bien dinámico y que sus capacidades no solo se limitan a la identificación de productos, sino que también puede hacer mapeo de lugares y otras cosas.

"Si lo llevamos a una plantación o lo alimentamos con una base de datos que pueda identificar plagas en plantas, él también podría hacer un mapeo de la zona, identificarse con imágenes sobre una planta que puede estar afectada y no debes tú, como persona, rodear la granja completa para poder identificar las mismas", dijo.

Drones agrícolas

En los últimos años los drones han sido tendencia por sus múltiples usos: recreación, creación de contenido audiovisual y hasta en guerras. Sin embargo, la agricultura no ha sido la excepción.

Un enorme dron agrícola de DJI Agriculture se exhibe en la feria. Su uso es para la fumigación . Está el modelo T100 , que es la última generación de estos drones, y también el T70 , que es una versión menos avanzada.

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Estos drones tienen un costo de 35,500 dólares sin el tanque. Con este ascendería a un valor de 38,900.

Los drones agrícolas son aeronaves no tripuladas clave en la agricultura de precisión, utilizados para mapeo, monitoreo de salud de cultivos con sensores multiespectrales, y aplicación autónoma de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Permiten mayor eficiencia, ahorro de agua/combustible y operación sin pisar el terreno.

Acuaponía

Heriberto Matos, técnico en acuicultura en el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, compartió un poco sobre la acuaponía, un sistema de producción que a pesar de llevar varios años implementándose en varios países es desconocido en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/ad94b9aa-29e1-45ee-aa14-47fd1902009f-0073fb2f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/ad94b9aa-29e1-45ee-aa14-47fd1902009f-0073fb2f.jpg Heriberto Matos, técnico en acuicultura en el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"La acuaponía es una metodología relativamente novedosa que se basa en el aprovechamiento de los desechos de los peces para nutrir medios de cultivo sin necesidad de tierra, solamente en el medio de agua, o sea, utilizando desperdicio de los peces, y con eso vamos a alimentar en la planta", explicó el técnico.

Matos también agregó que "la acuaponía es una fusión de dos conceptos: la acuicultura que es la producción de peces en un medio controlado para consumo, y la hidroponía, que es un método de la producción agrícola que sirve para poder generar plantas sin necesidad de mucho espacio de tierra".

Entre las ventajas que tiene esta metodología de cultivo están el ahorro de espacios y la posibilidad de producir alimentos en lugares donde la tierra no es propicia para la agricultura tradicional, como lugares desérticos o muy calurosos.

"La agricultura convencional a nivel global históricamente se había basado en aislamiento de grandes extensiones de tierra para poder producir cultivos. Eso genera en el tiempo una afección al medioambiente, porque la explotación de la tierra llega a un punto en el que no hay manera de recuperarla y destruyes todo", señaló Matos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/caf6a3f6-c4ea-4a46-8f4a-054ccaf729ec-59c09ccc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/caf6a3f6-c4ea-4a46-8f4a-054ccaf729ec-59c09ccc.jpg Piscina donde se mostró el ejemplo de la acuaponía. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Con todo esto hemos podido producir, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial grandes cantidades de alimentos aprovechando el mínimo espacio posible", destacó Matos.

Por último, Matos dejó claro la cantidad de beneficios que ofrece la implementación de este método, como es la posibilidad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Todo lo anteriormente dicho da un beneficio a nivel de producción alimenticia, a nivel de cuidado y aprovechamiento de los suelos, y a nivel de reutilización de recursos naturales", dijo. "Lo que implica que estas estrategias atraviesan de manera transversal los objetivos de desarrollo sostenible, que por eso es que se hace tanta publicidad y promoción de eso a nivel local e internacional.

País invitado y colaboración

En esta edición, Corea del Sur participa como país invitado, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos sobre innovación tecnológica y agricultura inteligente.

La representación de la empresa Taekwang destacó las máquinas que prometen transformar la manera en cómo los agricultores realizan sus labores, debido a que son capaces de realizar múltiples trabajos, a la vez que ahorra tiempo y dinero.

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"Estas máquinas son para que los agricultores puedan arar la tierra más fácil", expresó. "El productor o la productora que tenga esta máquina lo único que va a tener que hacer es seguir a la máquina".

Más detalles de la feria

La feria cuenta con exhibiciones de razas bovinas de alto nivel genético, demostraciones de maquinaria agrícola, muestras de innovación tecnológica, actividades educativas, espacios gastronómicos y presentaciones culturales, además de áreas de recreación familiar. Según los organizadores, participan unas 70 fincas, con una muestra de razas y líneas de producción. La exhibición ganadera reúne 515 bovinos, de los cuales 278 son de aptitud lechera, así como cerca de 400 caprinos y ovinos.