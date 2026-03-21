Carne prémium: una oportunidad estratégica para la ganadería dominicana

Carnes de los concursantes del Quinto Concurso Nacional de Calidad de Carnes ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La comercialización de carne prémium representa una oportunidad estratégica para el crecimiento de la ganadería en el país, de acuerdo con representantes de ese sector, quienes destacan la creciente demanda de estos productos en hoteles y restaurantes locales.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la calidad de la carne prémium se determina mediante un sistema de clasificación que evalúa factores como el marmoleo (grasa intramuscular), la ternura y la jugosidad del trozo.

Las categorías más altas, como Prime y Choice, son consideradas de nivel superior debido a su mayor contenido de grasa intramuscular y a sus mejores características sensoriales.

Actualmente, la producción nacional cubre parte del consumo de carne comercial; sin embargo, la categoría prémium aún depende en gran medida de las importaciones.

Según datos de la Dirección General de Aduanas, en el año 2025 el país registró importaciones por 127.53 millones de dólares en carne bovina congelada, un ejemplo de carne prémium. Los principales países suplidores fueron Estados Unidos, seguido de Nicaragua, Brasil y España.

¿Cuánto tiempo tarda producir carne prémium?

La producción de estas carnes de mayor calidad varía según la especie. En el caso de las aves, el proceso es considerablemente más rápido: la incubación de un huevo dura alrededor de 21 días y, en un período de entre 40 y 60 días, el pollo está listo para el consumo, explicó Enrique Duval, representante de la Finca Unión Santa Rosa.

Duval dijo que, en el caso de la producción de carne bovina, se requiere un ciclo mucho más prolongado que el de otras especies.

La producción de carne de res tiene un proceso que puede tardar entre tres y cuatro años. Un becerro se desteta aproximadamente a los nueve meses, con un peso cercano a los 200 kilogramos, señaló Duval.

Sin embargo, para ser llevado al matadero, debe alcanzar alrededor de 500 kilogramos, lo que puede tomar cerca de un año y medio después del destete. En total, el animal suele estar listo para el sacrificio entre los 24 y 30 meses de edad, indicó.

Desafíos del sector

Aunque los ganaderos valoran las políticas gubernamentales a favor del sector, coinciden en que existen desafíos que inciden directamente en su desarrollo. En ese sentido, citan el abastecimiento del mercado, además de suplir la demanda local de carne prémium.

"Para producir carne prémium y poder suplir la demanda de hoteles y restaurantes, necesitamos energía barata, caminos en buen estado y facilidades crediticias. Con estas condiciones, podremos producir carne de calidad y reducir la dependencia de importaciones", expresó Iván Morales, ganadero de la Hacienda La Casualidad.

Los productores coinciden en que los apoyos concretos del Gobierno y de las entidades financieras son fundamentales para avanzar con la eficiencia, excelencia y autosuficiencia del sector ganadero dominicano, permitiendo que cada finca contribuya a la producción de carne prémium del país.

El presidente del Patronato Nacional de Ganaderos en la República Dominicana, José Manuel Mallén Santos, explicó que el país, desde 2022, está exportando carne de res hacia mercados exigentes, como Estados Unidos y Centroamérica; no obstante, indica que aún es necesario seguir trabajando para fortalecer y hacer crecer la ganadería.

Apoyo gubernamental

Representantes del sector aseguran que, en el ámbito gubernamental, entidades como la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) ha brindado respaldo, especialmente en lo relacionado con la inocuidad alimentaria.

Asimismo, en el sector ganadero se desarrollan programas como el de trazabilidad y enfoques en la inversión genética del ganado en el país, a través del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en República Dominicana (Promegan), de la Dirección General de Ganadería.

Concurso de Cortes de Carne

Con el objetivo de evaluar y fortalecer la producción de carne prémium en el país, el pasado sábado 14 de marzo se realizó el Quinto Concurso de Cortes de Carne durante la Feria Agropecuaria Nacional 2026.

El evento permitió a los ganaderos demostrar la calidad de los cortes, analizar el rendimiento de los animales y determinar qué áreas de la ganadería requieren mejoras.

La actividad fue organizada por la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne (ASOCARNE) y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), con el respaldo del Patronato Nacional de Ganaderos.