Industriales de la harina advierten crisis y estudian posibles alzas

Presidente de la Umpih, José Radhamés Bruno, junto a miembros del gremio durante rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) informó que se reunirá con miembros del gremio para tratar el posible aumento en los costos de producción y evaluar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector.

José Radhamés Bruno, explicó durante una rueda de prensa que los costos de producción del pan y otros productos derivados de la harina han registrado un incremento de hasta un 40 %, situación que calificó como insostenible para el sector.

Bruno expresó que el 99 % de los miembros de la Umpih corresponde a micro y pequeñas industrias, lo que agrava el impacto de estos aumentos en sus operaciones.

En ese sentido, aclaró que la organización no fija los precios de los productos, sino que su función es informar sobre la realidad del sector.

"Nuestro rol, como representantes del sector, es orientar a nuestros asociados para que revisen sus costos de producción, así como informar a los consumidores de que cualquier variación en los precios de los productos derivados de la harina responde a estas circunstancias", subrayó.

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Asimismo, indicó que anteriormente el gremio contaba con un subsidio otorgado por el Estado para evitar el aumento del precio del pan, el cual estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2025 y fue cancelado tras su vencimiento.

"El subsidio que el Estado había facilitado a los productores para evitar el aumento del precio del pan era de 600 pesos por cada saco de harina, que costaba 2,400 pesos. El subsidio se venció el 31 de marzo de 2025. A la fecha, el precio de la harina se encuentra en 2,450 pesos, sin el subsidio; comparado con ese período, tenemos 650 pesos adicionales solo en el costo de la harina", explicó.

Ayuda del Gobierno

De igual modo, señalaron que se han mantenido en comunicación con el Ministerio de Industria y Comercio, al que han remitido información sobre la situación del gremio, así como al presidente de la República, Luis Abinader, planteando la realidad que atraviesan y solicitando respuestas por parte del Gobierno.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que se sienten a dialogar con el sector y se establezcan acuerdos que eviten que los posibles aumentos impacten de manera significativa a la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/whatsapp-image-2026-03-25-at-102950-am-d18faec9.jpeg Oficina de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina(UMPIH) (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Indicaron que la institución ha atravesado otras crisis en el pasado y confían en que esta situación pueda resolverse de manera favorable tanto para los productores como para los consumidores.

Panaderos y reposteros

Ramón Acosta, dueño de la panadería y repostería Flor de Mayo, explicó que los gastos que enfrenta son cada vez más elevados. "Todo aumenta, no solo la harina; suben la funda, la levadura, hasta el local me subió", expresó.

Señaló que estos incrementos, junto al alto costo del alquiler del local, hacen que mantener el negocio sea cada vez más difícil, existiendo el riesgo de quiebra.