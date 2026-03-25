La Umpih teme posible incremento en costos de producción de los derivados de la harina

Presidente de la Umpih, José Radhamés Bruno, junto a miembros del gremio. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) informó que se reunirá con miembros del gremio para tratar el tema del posible aumento en los costos de producción y evaluar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector.

El presidente del gremio, José Radhamés Bruno, explicó mediante una rueda de prensa que los costos de producción del pan y otros productos derivados de la harina han registrado un incremento de hasta un 40%, situación que calificó como insostenibles para el sector.

Bruno, expresó que el 99% de los miembros de la Umpih corresponde a micro y pequeñas industrias, lo que agrava el impacto de estos aumentos en sus operaciones.

En ese sentido, aclaró que la organización no fija los precios de los productos, sino que su función es informar sobre la realidad del sector.

"Nuestro rol, como representante del sector, es orientar a nuestros asociados para que revisen sus costos de producción, así como informar a los consumidores de que cualquier variación en los precios de los productos derivados de la harina responde a estas circunstancias", subrayó.

Asimismo, indicó que, anteriormente el gremio contaba con un subsidio que el Estado había facilitado a los productores para evitar el aumento del precio del pan, el cual estuvo vigente hasta el 31 de marzo del año pasado, este se vio cancelado debido a su vencimiento.

"El subsidio que el Estado había facilitado a los productores para evitar el aumento del precio del pan, era de 600 pesos de por cada saco de harina que costaba 2,400 pesos. El subsidio se venció el 31 de marzo de 2025. A la fecha el precio de la harina se encuentra a 2,450 pesos, sin el subsidio, comparándolo con la fecha de hoy, tenemos 650 pesos por encima solamente en el costo de la harina", explico.

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Ayuda del Gobierno

De igual modo, señalaron que se han mantenido en comunicación con el Ministerio de Industria y Comercio, al cual le han enviado información de la situación del gremio, como al presidente de la República, Luis Abinader, planteando la realidad que atraviesan y solicitando respuestas por parte del Gobierno.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que se sienten a dialogar con el sector y se puedan establecer acuerdos que eviten que los posibles aumentos impacten de manera significativa a la población.

Indicaron que la institución ha atravesado otras crisis en el pasado y confían en que esta situación pueda resolverse de manera favorable tanto para los productores como para los consumidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/whatsapp-image-2026-03-25-at-102950-am-d18faec9.jpeg Oficina de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina(UMPIH) (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Panaderos y reposteros

Ramón Acosta, dueño de la panadería y repostería Flor de Mayo, explicó que los gastos que enfrenta son cada vez más elevados. "Todo aumenta, no solo la harina, suben la funda, la levadura hasta el local me subio" expresó.

Señaló que estos incrementos, junto al alto costo del alquiler del local, hacen que mantener el negocio sea cada vez más difícil existiendo el riesgo de quebrar.