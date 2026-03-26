La ANPA demanda mejores condiciones para los ingenieros agrónomos del país

Aunque la planificación, supervisión y certificación de los alimentos que produce la República Dominicana depende en buena medida de los ingenieros agrónomos, muchos de estos profesionales tienen bajo acceso al empleo y, los que lo tienen, trabajan en condiciones precarizadas.

Así lo plantea la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), quienes exigen al Gobierno una serie de demandas que dignifiquen sus condiciones, entre ellas, subir de 15,000 a 50,000 pesos el salario mínimo de los agrónomos que trabajan en el sector público, reponer a 350 profesionales cancelados desde el 2020, otorgar las pensiones a 1,713 profesionales y reajustar el monto de la jubilación a otros 614 profesionales.

"Quienes transfieren los servicios, el conocimiento y la tecnología en el campo son los agrónomos", aseveró Víctor Hugo Hernández, presidente de la ANPA, una organización que desde el 1970 representa a estos profesionales y técnicos agropecuarios, agremiado a más de 4,500 agrónomos a nivel nacional en la actualidad.

Elevar y dignificar la profesión

Ante una falta de mayor integración de los jóvenes en la agropecuaria dominicana, las labores del campo dependen mayoritariamente de los adultos mayores en la República Dominicana, una realidad de la que no escapan los ingenieros agrónomos.

"La mayor empleomanía del sector está envejecida", lamentó Hernández, quien aseguró que hay profesionales que se han dedicado toda su vida a este oficio, trabajando para el sector público, y "nunca los han pensionado".

Indicó que de la ANPA hay unos 614 agrónomos pensionados con montos entre los 20,000 y los 30,000 pesos, considerando que deberían ser reajustados a un mínimo de 50,000 pesos para poder otorgarles una pensión digna. De igual modo, explicó que hay otros 1,713 profesionales y técnicos que esperan ser pensionados.

La organización señala que, paradójicamente, conocen de "más de 1,000 jóvenes" graduados de agronomía que, a pesar de estar capacitados, no consiguen ofertas de empleo.

"Lo que la ANPA está planteando (al Gobierno) es sustituir a este personal; vamos a retirarlos con sus derechos adquiridos y vamos a nutrir al sector agropecuario de una masa laboral más joven y entusiasta", observó Hernández.

Reposición de personal cancelado De igual modo, la ANPA exige la reposición de unos 350 agrónomos que fueron cancelados en el 2020 y se mantienen sin empleo, así como el nombramiento de más de 500 agrónomos adicionales para suplir la escasez que actualmente hay de estos profesionales en el sector agropecuario. Además, el gremio exige que se les dé tranquilidad a los agrónomos que actualmente trabajan para el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), aseverando que viven "en un estado de incertidumbre y zozobra" sobre la posibilidad de ser cancelados por la fusión de ambas instituciones y tras el nombramiento de Oliverio Espaillat como nuevo ministro, hace dos meses.

Repercusiones

Hernández enfatizó que el nombramiento de más agrónomos en el sector agropecuario es imperante para garantizar la productividad del campo frente a la incertidumbre global por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esto debido al rol de estos ingenieros para planificar y supervisar las plantaciones, así como para certificar los productos agropecuarios que ingresan y salen de la República Dominicana.

Explicó que la falta de personal ya ha tenido repercusiones negativas sobre algunos segmentos del sector. A modo de ejemplo, citó la producción de los invernaderos que, en provincias como San José de Ocoa, han disminuido "en un 50 %" producto de plagas como el trips que han dañado las plantaciones, debido a la falta de asistencia técnica adecuada.

Intentos con el Gobierno

La ANPA asegura que han dialogado con autoridades del Gobierno durante tres años, incluyendo una reunión sostenida con el presidente de la República, Luis Abinader, el 28 de enero del 2025, pero que no se les ha dado atención a sus demandas ni se les ha otorgado plazos tras múltiples intentos, incluido manifestaciones frente a Agricultura.

Incluso, Hernández asegura que la ANPA tiene constancia de un acuerdo compromiso suscrito por el pasado ministro de Agricultura, Limber Cruz, para atender algunas de estas demandas. Sin embargo, nada ha sucedido.

Al ser consultado, el Ministerio de Agricultura, resaltó que el actual ministro Oliverio Espaillat sostuvo una reunión con el gremio en febrero, por lo que "está al tanto" de sus demandas, aunque evitó entrar en mayores detalles sobre lo conversado con la ANPA y las medidas a tomar al respecto.

Desde la Dirección de Comunicaciones de la entidad, se reiteró el interés de contribuir y apoyar a los agrónomos, mencionando el rol que los profesionales pueden jugar en la mecanización de las labores agrícolas, considerado una de las principales prioridades de la gestión de Espaillat.