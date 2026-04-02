Autoridades dominicanas aspiran a replicar una piscifactoría española ante la demanda turística

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo (centro), encabeza la delegación dominicana que se reunió con los ejecutivos de la empresa española Aquaculture para conocer su piscifactoría en Alicante. ( INFORMACIÓN )

Las autoridades dominicanas avanzan en una alianza estratégica con la empresa española Aquaculture, que recientemente abrió en la ciudad costera de Alicante la primera piscifactoría en tierra de peces lechola –también conocidos como peces limón o seriolas– de todo el mundo.

A tan solo tres semanas de que las instalaciones abrieran sus puertas al público –para las cuales la empresa invirtió alrededor de 15 millones de euros–, una delegación encabezada por el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe), Daniel Liranzo, realizó una visita a la granja acuícola, según reseña el periódico español Información.

Según explicó Aquaculture al medio español, el interés central del Gobierno dominicano con que la empresa emprenda una piscifactoría de iguales características en el país es la creciente demanda de productos del mar de alta calidad en el mercado turístico dominicano, que ya recibe a casi 12 millones de visitantes anuales. Esto representa "una oportunidad estructural de abastecer al sector hotelero y gastronómico de seriola fresca, sostenible y de calidad homogénea durante todo el año", subraya Información.

A pesar de su condición insular, la República Dominicana sigue teniendo una acuicultura limitada y con volúmenes prácticamente invariables en más de dos décadas.

Entre 2002 y 2025, la producción acuícola ha rondado en los 325,943 quintales (14,784.77 toneladas), de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura. El año pasado se alcanzó un volumen de 376,640 quintales (17,085.59 toneladas), para una disminución de 1.53 % respecto a los 382,541 quintales (17,351.75 toneladas) del 2024.

A esto se suma una producción concentrada en las tilapias debido a su alto consumo y ganancias para los piscicultores, lo que disparó los volúmenes en un 48.7 % entre el 2020 al 2024, llevándola hasta las 39,683 quintales (3,668.3 toneladas). Los datos oficiales carecen de información sobre la producción local de lecholas.

Son estas restricciones que presenta el sector las que podrían motivar a las autoridades a observar las prácticas implementadas desde otros países, como España, como vía de aumentar y diversificar la producción local, además de fortalecer la infraestructura actual.

El acceso a terrenos e inversores locales para que Aquaculture pueda exportar su tecnología hacia la República Dominicana fue destacado por Liranzo durante su visita a los ejecutivos.

"Es una granja que da prestigio a cualquier lugar donde se ubique. Con ello se contribuye a llevar talento y transferencia de conocimiento, y sumamos a la exportación el sello de la República Dominicana", subrayó Liranzo, de acuerdo al medio español.

Potenciar la producción

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/piscifactoria-ab2be247.png Una empleada de Aquaculture alimentando a las lecholas de la piscifactoría. (INFORMACIÓN)

La apertura de esta piscifactoría de lecholas –cuyo nombre científico es Seriola dumerili– permite a Aquaculture proyectar una primera producción de 600 toneladas (13,227.60 quintales) de este pescado al año.

Sin embargo, se estima que con la ampliación de las capacidades de instalación de la granja –en las que ya trabaja la compañía– se aumente hasta las 900 toneladas (19,841.40 quintales) anuales.

Aunque la comercialización se iniciará dentro de España, la meta de la empresa es posicionar también este producto dentro de los mercados asiático y norteamericano.