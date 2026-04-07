Garantizan abastecimiento y estabilidad de precios de pollos y huevos pese a crisis global

La producción nacional de pollos alcanzó los 22.3 millones de unidades mensuales en abril, dijo la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) aseguró este martes que el país cuenta con suficiente capacidad productiva para garantizar el abastecimiento de pollo y huevos, así como precios competitivos, a pesar del impacto de la coyuntura internacional en los costos de producción.

El presidente del gremio, Pavel Concepción, informó que la producción nacional de pollos alcanzó los 22.3 millones de unidades mensuales en abril, y mantiene la misma proyección para el mes de mayo, reflejando una recuperación sostenida del sector.

Producción histórica de huevos

En cuanto a los huevos, destacó que la producción se sitúa en niveles históricos, con alrededor de 400 millones de unidades mensuales, mientras que el consumo per cápita alcanza las 320 unidades al año, uno de los más altos en el Caribe y Centroamérica, indica una nota de prensa.

Concepción explicó que el contexto actual responde a una crisis internacional de costos, derivada del encarecimiento de los fletes marítimos, fertilizantes y materias primas como el maíz, trigo y la soya, elementos esenciales para la producción avícola.

Explicó que al día de hoy no se vislumbra una interrupción en la cadena de suministro hacia República Dominicana, al precisar que las rutas comerciales con los suplidores y socios del continente americano operan con normalidad.

De su lado, Miguel Lajara, miembro de la entidad, indicó que no se prevén interrupciones en la cadena de suministro, debido a que el país mantiene una matriz diversificada de suplidores, principalmente desde Estados Unidos, Brasil y Argentina, cuyas rutas comerciales operan con normalidad.

"El pollo y el huevo seguirán siendo las proteínas más accesibles de la canasta familiar. Nuestro compromiso es garantizar estabilidad y calidad, aún en medio de la incertidumbre global." Miguel Lajara Miembro de la ADA “

Gremio dispuesto a trabajar con el Gobierno

El gremio reiteró su disposición de trabajar de forma coordinada con el Gobierno, en respaldo a las iniciativas del presidente Luis Abinader, para fortalecer la planificación de insumos, optimizar inventarios y mitigar el impacto de los costos internacionales en beneficio de los consumidores.

La ADA subrayó que estas acciones buscan preservar la seguridad alimentaria del país y mantener la estabilidad del mercado avícola nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-07-at-110639-pm1-3bd1a8c6.jpeg Pavel Concepción, presidente de la ADA. (FUENTE EXTERNA)