Productores avícolas garantizan abastecimiento de pollo y huevos pese a crisis internacional

Producción de pollos en el mercado local. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) aseguró este martes que el país cuenta con capacidad productiva para garantizar el abastecimiento de pollo y huevos, así como precios competitivos, a pesar del escenario internacional que impacta el mercado agroalimentario.

De acuerdo con un comunicado, el presidente del gremio, Pavel Concepción, informó que la producción nacional de pollos alcanzó los 22.3 millones de unidades mensuales en abril y mantiene la misma proyección para mayo, lo que refleja una recuperación sostenida del sector.

En cuanto a los huevos, destacó que la producción ronda los 400 millones de unidades mensuales, con un consumo per cápita de 320 unidades al año, uno de los más altos de la región del Caribe y Centroamérica.

Crisis internacional

Concepción explicó que la situación actual responde a una crisis internacional de costos, no de abastecimiento, impulsada por el aumento en los fletes marítimos, fertilizantes y materias primas como el maíz, trigo y la soya.

De su lado, Miguel Lajara, miembro de la ADA, llamó a la población a mantener la confianza en la producción nacional, señalando que el país cuenta con una matriz de suplidores estable, principalmente desde Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Indicó que, hasta el momento, no se prevén interrupciones en la cadena de suministro, ya que las rutas comerciales con estos países operan con normalidad.

"El pollo y el huevo seguirán siendo las proteínas más accesibles de la canasta familiar. Nuestro compromiso es garantizar estabilidad y calidad, aún en medio de la incertidumbre global", afirmó.