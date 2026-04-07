El subsidio a los fertilizantes mantendrá fijos sus precios en el mercado local hasta el 31 de mayo

Con el objetivo de evitar un aumento en el costo de la producción agropecuaria que impacte al alza los precios de los alimentos, el Gobierno dominicano tomó entre sus medidas la colocación de un subsidio de 1,040 millones de pesos para que los importadores de fertilizantes mantengan fijos los precios de esos insumos agrícolas hasta el 31 de mayo próximo.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, indicó que la guerra del Golfo Pérsico disparó los precios de los fertilizantes en un 40 % en un solo día. Esto representó una disrupción en el mercado que, si bien veía incrementados sus precios ligeramente desde noviembre del 2025, no lo hacía a esa velocidad.

Los fondos dispuestos por el Gobierno lograron congelar los precios a como se encontraban el 14 de marzo, día previo a su subida repentina, luego de un acuerdo con las empresas importadoras de estos insumos.

"¿Qué pasará después de ahí? ya veremos qué situación tenemos; estamos en una situación ahora impredecible", reconoció el funcionario.

Al ser entrevistado en el programa radial "El sol de la mañana", transmitido por Zol 106.5 FM, Espaillat recordó que en el 2021, en medio de los efectos de la pandemia del covid-19, el Gobierno llegó a destinar hasta 5,150 millones de pesos para los fertilizantes.

Este monto logró contener los precios de estos productos en el mercado local, incluso durante el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el 2022.

Con esto, Espaillat Bencosme reafirmó la disposición de las autoridades en seguir monitoreando el panorama internacional con la finalidad de mantener estables los precios de los alimentos.

Peste porcina

Al tocar este tema, Espaillat Bencosme afirmó que las autoridades del Gobierno y los representantes de las granjas porcinas sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien solicitó elaborar un plan de relanzamiento de la producción porcina.

Actualmente, la producción porcina solo permite satisfacer el 20 % del consumo nacional, debido a la caída que ha tenido por el impacto de la peste porcina africana, detectada en el país en el 2021 y declarada como enfermedad endémica en el 2024.

El ministro considera que se puede mantener la producción conteniendo a los cerdos de traspatio, a los que consideró como "el problema" de que la transmisión de la enfermedad siga siendo un riesgo dentro del sector, a la vez que se instalan granjas modernas que permitan ir retomando gradualmente la producción a los volúmenes previo al virus.

El funcionario abordó estos temas luego de anunciar el programa "Abriendo caminos", que busca mejorar hasta 240 kilómetros de caminos interparcelarios para facilitar el traslado de los productos agrícolas del campo a los mercados y mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores.