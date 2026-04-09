FEDA pone en operación planta láctea en Las Matas de Farfán

La planta fue originalmente construida en 2011 con apoyo de la USAID, pero quedó fuera de servicio con el tiempo. En 2023, el FEDA asumió su rehabilitación con una inversión superior a los 5.8 millones de pesos". ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) puso este jueves en operación una planta de procesamiento de lácteos en Las Matas de Farfán, municipio de la provincia San Juan, con la que busca impulsar la industrialización de la producción ganadera en la región Sur.

En un despacho de prensa, indicó que la infraestructura beneficiará a productores agrupados en la Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán, quienes ahora contarán con facilidades para procesar leche y derivados como queso y yogurt.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar mercado a los productores y agregar valor a la leche que se produce en la zona, estimada en unos 20 mil litros diarios.

"La planta fue originalmente construida en 2011 con apoyo de la USAID, pero quedó fuera de servicio con el tiempo. En 2023, el FEDA asumió su rehabilitación con una inversión superior a los 5.8 millones de pesos", dijo la entidad.

Impacto económico y social de la planta láctea

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Según las autoridades, la reactivación de esta instalación permitirá mejorar la calidad de los productos lácteos, ampliar su comercialización y dinamizar la economía local.

El FEDA dijo que el proyecto forma parte de una serie de intervenciones que realiza en el municipio, que incluyen programas de apoyo a la ganadería, emprendimiento rural y fortalecimiento del mercado local.

Con esta planta, el Gobierno busca promover un modelo de producción más sostenible basado en la transformación local de materias primas.