Gobierno inicia en el Bajo Yuna programa para rehabilitar vías interparcelarias

Equipos pesados trabajan en la rehabilitación de caminos interparcelarios en el Bajo Yuna como parte del programa "Abriendo Caminos". ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano inició en la zona del Bajo Yuna, provincia Duarte, el Programa de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios "Abriendo Caminos", una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

El proyecto es ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Rehabilitación y beneficios

De acuerdo con una nota de prensa, el director del Indrhi, Olmedo Caba Romano, informó que las áreas a intervenir en el Bajo Yuna se rehabilitarán 166.7 kilómetros de caminos en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez .

Detalló que en el municipio Villa Riva se intervendrán 28 kilómetros, en Limón del Yuna 33, en el área de Aglipo II unos 53.7 y en Aglipo I otros 52 kilómetros, impactando 232 mil tareas agrícolas y beneficiando a 3,681 productores.

Asimismo, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de apoyar de manera continua al sector agropecuario, mediante el mejoramiento de infraestructuras clave como los caminos interparcelarios y las bermas de canales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-11-at-115340-am-2-aa9cdfea.jpeg Olmedo Caba Romano, director del Indrhi, ofrece detalles sobre las intervenciones a realizar en las zonas productivas. (FUENTE EXTERNA)

Mientras que, el viceministro de Obras Públicas, Oliver Nazario Brugal, explicó que el programa se inició en el Bajo Yuna debido al importante aporte de esta zona a la producción agrícola nacional, y aseguró que los trabajos de mejoramiento de las vías interparcelarias "continuará en todo el país".

De su lado, el viceministro de Agricultura, José Antonio Gómez,indicó que "con el firme compromiso de mantenerlas en buen estado para facilitar el traslado de la producción de alimentos. Continuamos avanzando hacia un futuro de desarrollo y sostenibilidad".

Para los trabajos fueron movilizados equipos pesados, entre ellos motoniveladoras, camiones volteo, retro pala, rodillo y otros vehículos.

En la actividad también participaron los diputados Jorge Cavoli, de María Trinidad Sánchez, y Yani Ventura, de Duarte, junto a productores agropecuarios y representantes de la comunidad.