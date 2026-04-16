Banreservas destina RD$12,000 millones para financiar la producción de arroz 2026-2027

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera (centro) en el lanzamiento del programa de pignoración de arroz, en compañía, desde la izquierda, de Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz; Francisco Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura; Ysidro García, vicepresidente senior de Negocios; y Fausto Armando Pimentel, presidente de Adofa. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas anunció la disposición de 12,000 millones de pesos para financiar el "Programa de pignoración de arroz" del período 2026-2027, con una tasa de interés preferencial de 7 %, subsidiada por el Estado, como parte de las medidas para garantizar la estabilidad de precios y el abastecimiento en el mercado nacional.

El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, explicó que el financiamiento busca fortalecer el sector arrocero y asegurar la continuidad de una actividad clave para la economía dominicana.

Indicó que la tasa preferencial, vigente por 10 meses, permitirá mantener el flujo de caja y la rentabilidad de productores y molineros.

Participación del cultivo de arroz en el sector agrícola

Aguilera destacó que el cultivo de arroz representa más de 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, lo que lo posiciona como uno de los principales motores de las zonas rurales.

En ese contexto, señaló que Banreservas ha destinado más de 96,000 millones de pesos al "Programa de pignoración de arroz", con desembolsos que superan los 83,000 millones de pesos, consolidando una participación de 77 % en la cartera total del sistema financiero dirigida a este sector.

De su lado el ministro de Agricultura, Francisco Espillat, afirmó que el programa es fundamental para la estabilidad económica y social del país, al incidir directamente en la seguridad alimentaria.

En tanto, los presidentes de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) yde la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Fausto Pimentel y Marcos Rodríguez, respectivamente, coincidieron en que el financiamiento garantiza estabilidad, desarrollo y precios justos en la cadena productiva.

Al acto asistieron la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez, así como funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola, productores, molineros y ejecutivos de la entidad financiera.