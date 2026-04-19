Gobierno destaca producción récord: "RD es el mayor productor de arroz en el Caribe y Centroamérica"

El presidente Luis Abinader encabeza el inicio de la cosecha arrocera 2026 en Bonao, junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó hoy el inicio de la cosecha arrocera 2026 en Bonao, junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, en un acto que resaltó la implementación de un modelo basado en mecanización, innovación tecnológica y una nueva base genética para el cultivo.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que este nuevo enfoque productivo busca aumentar la eficiencia, reducir costos y fortalecer la sostenibilidad del sector arrocero nacional, con impacto directo en la seguridad alimentaria del país.

El ministro de Agricultura afirmó que la República Dominicana se ha consolidado como el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, superando de manera conjunta la producción total de la región.

Indicó que el país cuenta actualmente con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, lo que garantiza el abastecimiento del mercado nacional.

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Oliverio Espaillat precisó que al cierre de marzo se habían sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que los rendimientos en las primeras áreas cosechadas superan los 5.44 quintales de arroz blanco por tarea.

En 2025, la producción nacional alcanzó los 14.78 millones de quintales, equivalentes a más de un millón de toneladas métricas.

"El arroz no solo es un cultivo es estabilidad, seguridad alimentaria y garantía de tranquilidad para el pueblo dominicano", expresó el funcionario.

Innovación, mecanización y nueva genética

El acto incluyó la presentación de avances en mecanización agrícola, con el uso de drones, nivelación satelital de terrenos, siembra mecanizada y equipos modernos para optimizar la producción en distintas zonas arroceras del país.

También se introdujo una nueva variedad de arroz desarrollada tras más de una década de investigación, con mayor rendimiento de granos enteros y resistencia a malezas, lo que contribuirá a reducir costos y mejorar la productividad.

Estos proyectos son ejecutados con apoyo de organismos internacionales y buscan transformar el modelo productivo hacia prácticas más eficientes y sostenibles.

Sector arrocero resalta apoyo gubernamental

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marco Rodríguez, valoró las políticas de apoyo al sector, incluyendo subsidios a fertilizantes, impulso a semillas certificadas y defensa de la producción nacional.

Asimismo, destacó el programa de pignoración como un mecanismo clave para garantizar la rentabilidad del productor y precios justos para los consumidores.

De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Gerardo Suero, calificó el inicio de la cosecha como una "triple victoria", al resaltar la soberanía alimentaria, el liderazgo del Gobierno y la experiencia técnica incorporada en la gestión agrícola.

El dirigente subrayó que el arroz se ha convertido en un pilar de estabilidad social en el país, especialmente durante contextos de crisis internacionales.

Seguridad alimentaria como eje central

Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento del sector arrocero es clave para garantizar la seguridad alimentaria nacional, destacando que el país produce alrededor del 90 % del arroz que consume.