República Dominicana exhibe su oferta agroexportadora en Macfrut 2026

El presidente de la JAD, Osmar Benítex, durante la feria Macfrut 2026, celebrada en Italia. ( FUENTE EXTERNA )

Una delegación de exportadores agrícolas y agroindustriales de República Dominicana participó en la Feria Internacional Macfrut 2026, celebrada hasta ayer en Rímini, Italia, con el objetivo de promover la oferta exportable del país y fortalecer vínculos comerciales.

Durante el evento, se promovieron bienes agroindustriales y frutas como el mango y el aguacate, en línea con la estrategia de expansión y diversificación de las exportaciones agrícolas.

Como parte del programa, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, presentó la conferencia "República Dominicana, la Isla del Aguacate", en la que destacó el potencial productivo y exportador del país en este rubro, así como las oportunidades de crecimiento en mercados internacionales.

Asimismo, resaltó que esta es la primera vez que Macfrut dedica su edición a la República Dominicana, lo que calificó como un hito para la proyección internacional del país en el sector agroalimentario.

Encuentros

Durante los tres días de actividades, la feria facilitó encuentros de negocios entre compradores internacionales y proveedores mediante conferencias, reuniones de negocios entre empresas (B2B), catas y espacios de networking, orientados a identificar tendencias de mercado, incorporar tecnologías y establecer alianzas estratégicas.

Además de la JAD, entidades como los ministerios de Agricultura y de Industria, Comercio y Mipymes, junto al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), entre otras, conformaron el equipo de trabajo.

La delegación dominicana estuvo integrada por funcionarios de ambos ministerios, ejecutivos de ProDominicana y del Banco Agrícola, así como exportadores de mango, aguacate, banano, piña, pitahaya, café, coco y productos procesados, quienes participaron en las distintas actividades desarrolladas en el evento.

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