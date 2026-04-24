Crecida del río Masacre causa graves pérdidas a productores de arroz en comunidad de Dajabón

La desesperación se apodera de decenas de productores agrícolas en la comunidad Saladillo, provincia Dajabón, donde más de 3 mil tareas sembradas de arroz permanecen bajo agua tras las intensas lluvias registradas en la zona fronteriza y la crecida del río Masacre.

Los campos, que hasta hace pocos días representaban esperanza y sustento para numerosas familias, hoy lucen cubiertos por las aguas, dejando pérdidas económicas aún no cuantificadas y una profunda preocupación entre los agricultores.

Denuncias sobre irregularidades en obras hidráulicas

Productores denunciaron que la situación pudo haberse agravado por presuntas irregularidades en trabajos autorizados en el área.

Según explicaron, el Ministerio de Medio Ambiente habría otorgado en 2025 un permiso al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) para la construcción de gaviones en una franja de 100 metros, pero alegan que lo ejecutado no se correspondió con lo aprobado.

Sostienen que el incumplimiento de lo establecido habría alterado el drenaje natural de la zona, provocando mayor acumulación de agua en terrenos productivos que hoy están prácticamente perdidos.

"Estamos viendo cómo el esfuerzo de meses se lo lleva el agua. Aquí hay familias enteras que viven de esta cosecha", expresó uno de los afectados, mientras observaba impotente la inundación de sus parcelas.

Los agricultores hicieron un llamado urgente a las autoridades del Indrhi. Agricultura y Medio Ambiente para que acudan a la zona, evalúen los daños y ofrezcan una respuesta inmediata que permita rescatar la producción y evitar nuevas pérdidas.