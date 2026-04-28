IAD inicia en Villa Altagracia Plan Nacional de Titulación para parceleros de la reforma agraria

La actividad fue realizada en el Multiuso Abraham Mieses en Villa Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) dejó iniciados este martes los trabajos técnicos del Plan Nacional de Titulación Definitiva de Parceleros de la Reforma Agraria, en un acto celebrado en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica a miles de familias campesinas en todo el país.

La actividad fue encabezada por el director general del IAD, Darío Castillo Lugo, en el Multiuso Abraham Mieses, donde destacó que esta iniciativa busca saldar una deuda histórica con productores que durante décadas han trabajado tierras con títulos provisionales, sin contar con la certificación definitiva de propiedad, indica una nota de prensa.

El funcionario explicó que brigadas técnicas, integradas por agrimensores, analistas sociales y especialistas en titulación, iniciarán de inmediato los levantamientos en campo para documentar, depurar y formalizar las adjudicaciones existentes, como paso previo a la entrega de títulos definitivos.

Los trabajos comenzarán en los asentamientos campesinos AC-328, AC-420 y AC-467, donde se realizarán estudios sociales, legales y catastrales para identificar a parceleros originales, herederos y ocupantes legítimos.

En representación de la Asociación de Parceleros, Melquíades Melenciano valoró la iniciativa y agradeció a las autoridades, señalando que el proceso contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica de los productores y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

El acto contó con la presencia del senador de la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara; la gobernadora provincial, Pura Castilla; el alcalde de Villa Altagracia, Luis Pavolo; así como representantes de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

Con este lanzamiento, el IAD reafirma su compromiso de impulsar un programa de alcance nacional orientado a fortalecer la seguridad jurídica de la tierra, dinamizar la economía rural y elevar la calidad de vida de las comunidades agrícolas del país.