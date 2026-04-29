El Gobierno destina RD$30 millones para dinamizar sector lechero

El director de la TNR, Claudio Caamaño, y el titular de Conaleche, Luis Sánchez Falette. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades aperturaron la convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), dirigida a productores interesados en recibir bonos no reembolsables de hasta un 70 % para fortalecer la producción de pasto hacia ganado lechero.

La iniciativa dispone de 30 millones de pesos en incentivos destinados a impulsar pequeños proyectos de productores ganaderos, debidamente registrados en el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), que implementen tecnologías agrícolas como sistemas de riego, con el fin de eficientizar el uso del agua en la ganadería.

El proyecto es dirigido por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), el Banco Agrícola y el Conaleche, además, forma parte del programa Bagri-Riego.

Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, indicó que la convocatoria está dirigida a proyectos de riego de hasta 100 tareas de productores lecheros.

Informó que el proceso de convocatoria estará abierto hasta el 29 de junio del año en curso, período durante el cual los interesados en la producción de pasto y forraje a nivel nacional deberán cumplir con los requisitos establecidos y formalizar su participación.

Agregó que las ediciones anteriores de convocatorias, junto al programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

Apoyo al sector lechero

De su lado, Luis Sánchez Falette, titular de Conaleche, explicó que esta convocatoria constituye un paso firme para fortalecer el sector lechero nacional, al buscar no solo aumentar la productividad, sino también asegurar que los productores cuenten con herramientas y respaldo para un crecimiento sostenible.

Destacó, además, que el acceso al agua y al riego es fundamental para la producción de leche, debido a que una gestión adecuada de estos recursos permite alimentar el ganado, mantener la calidad y garantizar la continuidad de las operaciones, impactando tanto en la producción como en las condiciones de vida de las familias rurales.

Financiamiento del banco

En tanto, Eddy Montás, subadministrador del Bagrícola, reiteró que la institución está ofreciendo condiciones de financiamiento para impulsar la tecnificación, especialmente mediante la implementación de sistemas modernos de producción.

Indicó que los productores podrán acceder a financiamiento con una cobertura del 30 %, mientras que el 70 % restante será cubierto a través de bonos de apoyo.

El convenio, firmado entre el director de la TNR, Claudio Caamaño, y el titular de Conaleche, Luis Sánchez Falette, establece un marco de colaboración para incrementar la productividad del sector ganadero, reducir el impacto ambiental y ampliar las áreas destinadas a la producción de pastos, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país.

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