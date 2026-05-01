Lluvias recientes amenazan producción arrocera en el Cibao

Fincas arroceras inundadas tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Federarroz) advirtió sobre posibles daños de consideración en la producción arrocera, como consecuencia de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días.

Marcos Rodríguez, titular de Fedearroz, explicó que las precipitaciones han provocado el desbordamiento de ríos y la inundación de las zonas de cultivo.

"Las fincas se están llenando de agua y, por experiencias pasadas, podemos prever que habrá daños significativos", alertó.

Rodríguez indicó que aún no es posible cuantificar las pérdidas, ya que el alcance de los daños dependerá del comportamiento de las lluvias en los próximos días.

"Todo va a depender de si el río sigue creciendo o si las aguas logran bajar. Pero ya hay fincas a las que no se puede acceder y otras están completamente inundadas", precisó.

Las áreas más afectadas se extienden desde Mao hasta Montecristi, en la Línea Noroeste, así como zonas productivas de las provincias La Vega y Duarte, donde las precipitaciones han sido persistentes durante las últimas semanas.

Caminos vecinales

A la inundación de los cultivos se suma el deterioro de los caminos vecinales, lo que dificulta la recolección del arroz.

"Los caminos están en condiciones muy deterioradas, tanto por el agua como por la falta de mantenimiento", denunció Rodríguez.

Recordó que el sector ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Agricultura la intervención para la rehabilitación de estas vías rurales, esenciales para la producción y comercialización del cereal.

Sobre los efectos en el cultivo, explicó que el agua sobre el cultivo de manera prolongada afecta la espiga del arroz, provocando que el grano absorba exceso de humedad, se deteriore y pierda su calidad de molinería, volviéndose no apto para el consumo.