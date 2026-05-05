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Sector arrocero
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Banreservas supera los RD$90,000 millones en apoyo al sector arrocero

La institución inyectó RD$12,000 millones a la cosecha arrocera en el mes pasado

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    Banreservas supera los RD$90,000 millones en apoyo al sector arrocero
    Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. (FUENTE EXTERNA.)

    El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que ese organismo financiero ha destinado más de 90,000 millones de pesos a través de su Programa de Pignoración de Arroz, con tasas preferenciales que han garantizado la soberanía alimentaria en la sociedad dominicana.

    Aguilera dijo que los financiamientos de la institución concedidos a productores y factorías de arroz, a través de esa iniciativa garantizan que la oferta del cereal llegue a todas las familias dominicanas a precios asequibles.

    El Banreservas dispuso en abril pasado 12,000 millones de pesos para la actual cosecha arrocera, a una tasa preferencial de un 7 %, en beneficio de cientos de molineros y los miles de productores en todo el país, según informó la entidad a través de un comunicado.

     
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    Al resaltar las bondades del programa, Aguilera refirió que el arroz es el principal producto agrícola presente en la alimentación diaria de los dominicanos, por lo que Banreservas respalda su producción y la sostenibilidad de los productores nacionales.

    "Cuando escucho a los productores, hombres y mujeres que dignifican nuestros campos y hacen posible la producción arrocera en el país, reafirmamos el compromiso de respaldar sus sembradíos con financiamientos a tasas de interés blandas para que estos alimentos lleguen a las mesas de los dominicanos al mejor precio", expresó.

    Agregó que las excepcionales condiciones de financiamientos que Banreservas redirecciona al sector arrocero es la principal causa de estabilidad en los precios accesibles para la población, reflejados en la oferta del producto en el mercado local.

    Enfatizó que los productores dominicanos han mostrado un compromiso admirable para asegurar la presencia del cereal y suplir la demanda de los ciudadanos, además de cumplir religiosamente con el pago de sus compromisos financieros.

    Testimonios de productores sobre el programa

    Según los testimonios de los productores Manuel Tavárez Mirabal, Santiago Estévez, Jesús Coronado y Luis Leonardo Félix, Banreservas ha sido el principal aliado del sector, posibilitando el acceso a recursos con excelentes condiciones que garantizan estabilidad en los precios para el consumidor final.

    Aseguran que la relación de negocios entre el Banco de Reservas y los productores de arroz garantiza certidumbre al mercado y afianza la producción agrícola nacional, como uno de los rubros más importantes de la economía dominicana.

    Agregan que la producción del cereal en el país está garantizada, gracias al Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027 financiado por el Banreservas, lo que garantiza suplir la demanda del cereal, principal alimento en la mesa de los dominicanos.

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