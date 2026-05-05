El subsidio a los fertilizantes asciende a RD$1,061 millones a dos meses de la guerra del Golfo

Los subsidios del Gobierno los han estado recibiendo las empresas importadoras Fersán, Ferquido, Abodom, Almonte Comercial, Agroesa, Quiaasa, Comensa, Agrointesa, Jomiand, Multiagro y Agroescalante. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano ha tenido que ir aumentando el presupuesto que destina para mantener congelados los precios de los fertilizantes en el mercado interno, a más de dos meses de que su cotización se disparara en el mercado internacional como consecuencia de la guerra contra Irán.

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, explicó que recientemente se aumentaron más de 20 millones de pesos adicionales para seguir subsidiando estos insumos, pasando de 1,040 millones a 1,061 millones, a fin de incluir a otras tres pequeñas y medianas empresas importadoras que solicitaron recibir este beneficio.

El funcionario destacó que este apoyo "va directamente al productor de arroz, plátano, vegetales y frutas", quienes compran abonos a base de nitrógeno –como la urea–, fósforo y potasio al mismo precio que tenían el 13 de marzo, fecha antes de que estos productos se incrementaran hasta un 40 % más.

De igual manera, se han estado subsidiando abonos hidrosolubles, utilizados en cultivos como vegetales y frutas, aunque Espaillat precisó que el 60 % del fertilizante que se compra en el país lo demanda el cultivo del arroz.

Solo el precio de la urea– el fertilizante nitrogenado sólido más usado en el mundo– cerró en 790 dólares por tonelada métrica el 1 de mayo, lo que representa una baja de 7.92 % con relación al precio máximo de 858 dólares que alcanzó el 1 de abril, pero sigue siendo un 63.22 % más costoso que los 484 dólares al que se cotizó el 1 de marzo, de acuerdo al portal financiero Investing.

Los subsidios del Gobierno los han estado recibiendo las empresas importadoras Fersán, Ferquido, Abodom, Almonte Comercial, Agroesa, Quiaasa, Comensa, Agrointesa, Jomiand, Multiagro y Agroescalante.

Extender fertilizantes

Espaillat aseguró que el Gobierno está comprometido con "renegociar" el subsidio más allá del 31 de mayo, fecha límite establecida para otorgar este apoyo a las empresas y evitar aumentos en los precios de estos productos en el mercado local.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) Marcos Rodríguez, reconoce que el apoyo otorgado ha surtido su efecto manteniendo los precios en el mercado y espera que las autoridades extiendan el apoyo.

"Ayer se lo pedimos al presidente (de la República) y se comprometió de que lo va a continuar; ojalá que sea así", expresó.

Indicó que las industrias están comprometidas de mantener invariables los precios de los fertilizantes mientras se mantenga el subsidio. "De lo contrario, nosotros estuviéramos hablando de otros precios en el arroz, tanto para el productor como para el consumidor".

Rodríguez indicó que para el sector arroecero sería imposible contener el precio sin la ayuda que ha recibido para el abono nitrogenado (urea), sobre todo porque esta fórmula se encuentra "hasta un 60 % más cara" en el mercado internacional.

Un panorama que se prolongará a largo plazo El Índice de Precios de los Fertilizantes presentó un alza de 12 % en el primer trimestre del 2026 tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán por el conflicto bélico sostenido con Israel y Estados Unidos. De acuerdo al Banco Mundial –que elabora esta herramienta–, el índice podría aumentar hasta un 30 % al cierre del 2026. El organismo advirtió que los precios de la urea son los más altos registrados desde el 2022 –año en el que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania– y mantiene la expectativa de que los precios de este fertilizante se mantengan sobre los 700 dólares en todo el año.

Leer más El subsidio a los fertilizantes mantendrá fijos sus precios en el mercado local hasta el 31 de mayo