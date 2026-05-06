La falta de títulos y de permisos ambientales limita tecnificar el riego agrícola

El secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca), Danilo Cruz Medina, disertó durante el panel-conferencia "Logros, avances y desafíos de la tecnificación de riego en la República Dominicana". ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO. )

Aunque la República Dominicana cuenta con oportunidades para tecnificar el riego agrícola, la falta de títulos de propiedad y de permisos ambientales dificulta a los productores –sobre todo aquellos con pequeñas unidades agrícolas– acceder a este tipo de tecnología.

El secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca), Danilo Cruz Medina, señaló que una de las principales limitantes para la construcción de reservorios de agua para regar los cultivos recae en la falta de títulos de propiedad.

"Ese es un problema que hay que abordarlo", enfatizó, tras señalar que instituciones como la Junta de Regantes deben aprovechar la regularización de los títulos de propiedad que está haciendo el Gobierno para hacer un levantamiento de los agricultores a los que le falta demostrar la tenencia de tierras, esencial si quieren acceder a financiamiento para la instalación de sistemas tecnificados.

Indicó que se dan casos de productores que no pueden recibir apoyo ni acceso a financiamiento debido a que muchas de sus parcelas se encuentran dentro de áreas protegidas, una situación que debe aclararse.

Otra problemática que calificó de "terrible", tanto para empresarios como para productores es la burocracia al momento de recibir permisos ambientales, necesarios para la construcción de pozos tubulares, reservorios de agua o canales.

Indicó que lo ideal es crear un comité que integre a encargados del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional y al Banco Agrícola para evaluar y agilizar la entrega de los permisos ambientales necesarios.

"Estamos a favor de que la ley se cumpla, pero que se haga un mecanismo para agilizar eso", afirmó Cruz Medina al participar este miércoles del panel-conferencia "Logros, avances y desafíos de la tecnificación de riego en la República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/06052026-panel-logros-metas-y-desafios-de-tecnificacion-de-riego-joliver-brito202605060020-5b59f4e7.jpg Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM participó del panel-conferencia en torno a este tema. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Cultura del minifundio y financiamiento

Otra de las dificultades al momento de pensar en la expansión de los sistemas de riego tecnificado en la República Dominicana recae en la realidad de que aún existe una cultura de minifundios en el país, remarcó Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Carrasco indicó que estas tecnologías son costosas como para habilitarlas en parcelas pequeñas.

"No es posible crear una cultura de tecnificación de riego a nivel comercial con minifundios; eso no es posible a menos que haya una gobernanza, una estrategia política, una vocación de cambio donde los pequeños productores se sumen y creen uno grande", acotó.

En esto coincidió el secretario de Adoproteca, tras destacar que los pequeños productores agrícolas también tienen la desventaja de no ser sujetos de crédito.

Por eso, Cruz Medina propuso crear una convocatoria especial dirigida a otorgar financiamiento a los pequeños productores, para que cuenten con el aval económico para poder implementar sistemas de riego que estén tecnificados.

Asimismo, sugirió al Banco Agrícola avanzar al menos el 50 % del financiamiento a productores que quieran tecnificar sus sembradíos, basados en las cartas emitidas a favor del suplidor para la ejecución del proyecto.

De su lado, Carrasco manifestó que la Junta de Regantes "puede ser el camino" para educar a los productores en las potencialidades del riego tecnificado, así como motivarlos a trabajar en conjunto y a administrar los recursos que se necesitan para dar el paso.

"Sin mecanización en la producción agrícola moderna, no hay optimización del rendimiento; es obligatoria la mecanización, y con mano de obra y minifundios no hay posibilidad de mecanizar la agricultura", zanjó.

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