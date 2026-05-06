El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, aseguró este miércoles que la especulación y los costos de intermediación pueden ser los factores detrás de que los principales alimentos que consumen los dominicanos estén subiendo de precio.

El agroempresario manifestó que coyunturas externas (como la guerra del Golfo Pérsico) encarecen los insumos agrícolas e impactan al alza los precios de los alimentos, razón por la que el Gobierno ha destinado más de 1,000 millones de pesos en subsidios a los fertilizantes, una medida que los agricultores han valorado.

Sin embargo, esto no elimina el efecto de la especulación en en el mercado. "Aquí la gente es muy viva. Se sube el precio del gasoil, por ejemplo, dos pesos o cinco pesos, entonces el camionero los sube a 25 (pesos)", señaló.

Esto es una problemática que se suma a una temporada de lluvias prolongadas y persistentes desde enero de este año que también han elevado los precios, afectando a cultivos como el arroz y los plátanos.

Intermediación

Benítez también reconoce que los costos de intermediación se incrementan en situaciones como esta, pero considera que la especulación afecta más los precios en el mercado e incluso es difícil de controlar.

"La gente siempre dice que hay que eliminar el intermediario. Yo nunca digo eso porque los intermediarios cumplen una función (...) ahora, hay especulación. Ya no es la labor del intermediario, es la labor del especulador. Si tú tienes a 12 pesos un plátano en finca, por qué tú lo vendes a 30 pesos?" cuestionó.

Importar si es necesario

Aunque Benítez reconoció que la especulación es difícil de evitar, incluso por las propias autoridades, considera que el Gobierno debe seguir enfocado en fomentar la producción nacional y que, si la oferta nacional se sigue elevando, hay que "comprar afuera el producto".

"Tú no puedes poner al pueblo a pasar hambre o pagar un costo que no puede pagar", zanjó.

Recordó que, en sentido general, los precios agrícolas en la República Dominicana son estacionales, debido a factores climáticos, de ciclo de producción de cultivo y por coyunturas locales e internacionales que impactan sobre los productos.

Benítez ofreció estas declaraciones previo a participar del panel-conferencia "Logros, avances y desafíos de la tecnificación de riego en la República Dominicana", realizado por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

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