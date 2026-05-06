Tecnificar el riego agrícola ahorraría más del 60 % del agua en RD

La agricultura es la principal usuaria del agua en la República Dominicana, disponiendo del 82 % de ella. Sin embargo, hasta el 57 % de este recurso se pierde, debido a la ineficiencia en su manejo y al uso de canales de tierra que no retienen la cantidad de agua necesaria para la siembra.

Para el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, esto representa una oportunidad para invertir recursos en la tecnificación de riego agrícola, una medida que eficientiza los cultivos a la vez que se maneja el uso del agua de manera más adecuada.

Benítez aseveró que la tecnificación en el país permitiría ahorrar más de un 60 % del agua utilizada que el método de riego por inundación, gracias que el riego presurizado provee una eficiencia del 90 al 95 %.

"Ese uso de riego por inundación, de riego por gravedad nos genera a nosotros degradación de suelos, erosión, nos impacta en el suelo, aunque uno no lo vea. Por eso ir al riego tecnificado es no un deseo, debe ser una obligación", remarcó Benítez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/osmar-benitez-08825919.jpg El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, participó este miércoles en el panel -conferencia "Logros, avances y desafíos de la tecnificación de riego en la República Dominicana". (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Ventajas del riego presurizado

El agroempresario también destacó que el riego presurizado ofrece otras ventajas, como:

Ciclos productivos más estables y más predecibles

más estables y más predecibles Rendimientos entre un 35 % a un 40 % mayores

Mejora de la calidad de los productos agrícolas

Reducción de un 30 % de fertilizantes

Reducción de la mano de obra

Menor incidencia de enfermedades y malezas.

Caso del plátano

Al participar en el panel -conferencia "Logros, avances y desafíos de la tecnificación de riego en la República Dominicana", Benítez manifestó que, solo la implementación del riego presurizado en el plátano logró ahorros operativos por cerca de un 30 %.

Citó el caso de un productor platanero que logró incrementos de hasta 21,600 pesos por tarea tras la presurización, luego de que se aumentaran la cantidad de plátanos producidos.

"El riego presurizado contribuye a mejorar la rentabilidad del productor y fortalecer la sostenibilidad ambiental", manifestó Benítez.

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