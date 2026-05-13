×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Confenagro
Confenagro

Confenagro y Gobierno fortalecen diálogo para modernizar el sector agropecuario

Durante el encuentro, el vicepresidente de Confenagro, Eric Rivero, afirmó que la entidad busca una mayor articulación entre las políticas gubernamentales

    Expandir imagen
    Confenagro y Gobierno fortalecen diálogo para modernizar el sector agropecuario
    La reunión formó parte de los "Diálogos Agropecuarios", un espacio impulsado por Confenagro. (FUENTE EXTERNA)

     La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) sostuvo un encuentro con el viceministro de Seguimiento y Coordinación de la Presidencia, Luis Madera Sued, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el Gobierno y los productores agropecuarios.

    La reunión formó parte de los "Diálogos Agropecuarios", un espacio impulsado por Confenagro para debatir propuestas orientadas al fortalecimiento y modernización del campo dominicano.

    Durante el encuentro, el vicepresidente de Confenagro, Eric Rivero, afirmó que la entidad busca una mayor articulación entre las políticas gubernamentales y las necesidades del sector agropecuario, indica una nota de prensa.

    Mientras que Luis Madera aseguró que el Gobierno trabaja para impulsar la innovación, la rentabilidad y la modernización del campo.

    "Queremos que el campo deje de ser sinónimo de pobreza", expresó el funcionario.

    Entre los temas abordados estuvieron la actualización del marco jurídico del sector, la integración de jóvenes al agro, el fortalecimiento de los caminos vecinales y el impulso a las mipymes agropecuarias mediante compras públicas.

    En la actividad participaron representantes de organizaciones agropecuarias, académicas y estatales vinculadas al desarrollo del sector.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.