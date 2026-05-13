Confenagro y Gobierno fortalecen diálogo para modernizar el sector agropecuario

La reunión formó parte de los "Diálogos Agropecuarios", un espacio impulsado por Confenagro. ( FUENTE EXTERNA )

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) sostuvo un encuentro con el viceministro de Seguimiento y Coordinación de la Presidencia, Luis Madera Sued, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el Gobierno y los productores agropecuarios.

La reunión formó parte de los "Diálogos Agropecuarios", un espacio impulsado por Confenagro para debatir propuestas orientadas al fortalecimiento y modernización del campo dominicano.

Durante el encuentro, el vicepresidente de Confenagro, Eric Rivero, afirmó que la entidad busca una mayor articulación entre las políticas gubernamentales y las necesidades del sector agropecuario, indica una nota de prensa.

Mientras que Luis Madera aseguró que el Gobierno trabaja para impulsar la innovación, la rentabilidad y la modernización del campo.

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"Queremos que el campo deje de ser sinónimo de pobreza", expresó el funcionario.

Entre los temas abordados estuvieron la actualización del marco jurídico del sector, la integración de jóvenes al agro, el fortalecimiento de los caminos vecinales y el impulso a las mipymes agropecuarias mediante compras públicas.

En la actividad participaron representantes de organizaciones agropecuarias, académicas y estatales vinculadas al desarrollo del sector.