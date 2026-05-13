Bajos precios y costos disparados ponen contra la pared a agricultores de Constanza y Tireo

Los productores agrícolas de Constanza y Tireo, provincia La Vega, denunciaron que los elevados costos de producción, sumados a los bajos precios con los que están comercializando sus cosechas, están generando pérdidas económicas que amenazan la continuidad de cientos de agricultores.

Según explicaron, el costo de preparar la tierra, adquirir semillas, fertilizantes, pesticidas, pagar mano de obra y transportar la producción continúa en aumento.

Indicaron que, mientras los gastos de producción siguen incrementándose, rubros como zanahoria, repollo, lechuga y apio están siendo vendidos a precios que, según dicen, ni siquiera permiten recuperar la inversión realizada.

El productor agrícola Manuel Ortiz aseguró que la situación ha obligado a numerosos agricultores a tomar decisiones extremas, como arar sus parcelas o lanzar productos al vertedero, debido a que comercializarlos representa pérdidas mayores.

“Estamos sembrando, invirtiendo y trabajando para perder. Hay productos que salen más caros cosecharlos y llevarlos al mercado que dejarlos en la tierra”, expresó.

Realidad preocupante para el sector agrícola

Por su parte, el alcalde de Tireo, Paul Amín Piña Báez, calificó como preocupante la realidad que atraviesa el sector.

Señaló que por más de un año los productores han acumulado pérdidas consecutivas en diferentes cultivos.

“El productor vende barato en finca, pero el consumidor sigue comprando caro. Hay un desequilibrio que está golpeando tanto al campo como a la población”, manifestó.

A esta situación se suma el malestar de agricultores que denuncian falta de respaldo de las asociaciones del sector, asegurando que, en medio de millonarias pérdidas, sus principales organizaciones se han mantenido en silencio frente a la crisis.

Solicitud de intervención gubernamental

Ante el panorama, los productores pidieron la intervención del Gobierno Central y del Ministerio de Agricultura.

Plantean a las autoridades implementar programas de compra directa a precios justos que permitan cubrir costos de producción y colocar los alimentos en programas sociales y mercados populares.

Los agricultores advirtieron que proteger la producción de Constanza y Tireo, dos de las principales zonas hortícolas del país, también significa resguardar la seguridad alimentaria de la República Dominicana.