Abinader garantiza el subsidio a los fertilizantes ante alzas por la guerra en Irán

Luis Abinader durante el acto de celebración del Día Nacional del Agricultor en La Vega, el 15 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO. )

El presidente Luis Abinader garantizó este viernes que los subsidios a los fertilizantes se mantendrán pese a las alzas provocadas en el mercado internacional por la guerra en Irán y la crisis en el Golfo Pérsico.

Durante el acto de celebración del Día Nacional del Agricultor, en La Vega, el mandatario expresó: "Vamos a seguir subsidiándolo hasta que bajen los fertilizantes a nivel internacional".

Los precios de los fertilizantes registran una de las escaladas más importantes de los últimos años tras el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 30 % del suministro global de este recurso.

El mandatario resaltó el éxito de las subvenciones al sector en contextos de crisis internacionales, como la actual y la derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

"Ese fue un caso de estudio que tomó la FAO, del subsidio de los fertilizantes, por la forma en que lo hicimos y que fue una idea nuestra, para evitar que más del 30 por ciento de los pequeños productores no saliera del mercado, afectando entonces la producción nacional, los precios y la población", manifestó.

El jefe de Estado se mostró optimista ante la crisis en Irán, al considerar que la economía internacional no resistirá durante un período prolongado las implicaciones de esta guerra.

"A pesar de la situación internacional, yo sigo siendo optimista de que vamos a salir de estos temas, de que la economía internacional no resiste esos precios altos", dijo.

1.061 millones de pesos en subsidios

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, informó que, desde el inicio de la guerra en Irán, el Gobierno ha subsidiado alrededor de 1.061 millones de pesos para los fertilizantes. El funcionario explicó que la cifra corresponde al primer desembolso realizado por este concepto y que concluye el 31 de este mes.

Añadió que se reunirán en las próximas semanas para extender el subsidio hasta el 30 de agosto. En el encuentro evaluarán posibles ajustes a la subvención, en función del contexto internacional.

Para dimensionar la crisis de precios, el Índice de Precios de los Fertilizantes (FPI, por sus siglas en inglés) cerró en marzo en 971.41 puntos, lo que representa un incremento de 54.9 % respecto al mismo período de 2025 y el nivel más alto registrado desde 2022, durante la guerra en Ucrania.

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