El Banco Agrícola ha financiado alrededor de RD$ 5,000 millones para la tecnificación del campo

Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, en el Club Cerro Alto, La Vega, el 15 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, informó que la institución ha destinado alrededor de 5,000 millones de pesos en los últimos seis años para financiar equipos y maquinaria orientados a tecnificar las labores productivas en el campo dominicano.

"Nosotros estimamos que hemos financiado más de 5,000 millones de pesos en equipos y maquinaria en estos años del gobierno del presidente Luis Abinader", dijo.

En una entrevista para Diario Libre, el funcionario insistió que los préstamos destinados a la adquisición de equipamiento agrícola han sido uno de los principales enfoques durante la gestión del presidente Luis Abinader, como una forma de impulsar el desarrollo de la agroindustria nacional.

Asimismo, informó que el Gobierno ejecuta un programa de 120 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), enfocado principalmente en la compra de equipos agropecuarios y el fortalecimiento del uso de tecnología.

Según lo explicado, el referido proyecto también promueve inversiones en herramientas que contribuyan a mitigar el impacto del cambio climático, como el uso de energía solar en sistemas de riego, extracción de agua y otros equipos que operan con este tipo de energía.

Durán recordó que la innovación en el campo es una prioridad del Gobierno y señaló como ejemplo que, durante la Feria Agropecuaria 2026, celebrada en marzo, el Banco Agrícola recibió solicitudes por alrededor de 1,000 millones de pesos para la adquisición de tractores, maquinaria, drones y otros equipos.

El reto de la tecnificación

Durán afirmó que uno de los principales desafíos de la agricultura dominicana es ampliar el uso de tecnología y de insumos de calidad para elevar la productividad, mejorar la rentabilidad de los productores y garantizar la sostenibilidad del sector.

El experto detalló que el contexto actual del sistema alimentario, marcado por la volatilidad en los costos de los insumos y los precios del mercado, obliga a fortalecer la tecnificación y la asistencia técnica en el campo.

Añadió que durante los últimos seis años el Banco Agrícola ha trabajado no solo en facilitar financiamiento al sector, sino también en acompañar esos recursos con capacitación, información técnica y asesoría para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos.

El economista y agrónomo indicó que los consumidores demandan cada vez más productos con mayores estándares de calidad y valor nutricional, lo que obliga al sector agropecuario a modernizar sus procesos y diversificar su oferta.

"Una de las cosas importantes dentro de los cambios que se producen en los sistemas alimentarios es la exigencia de los consumidores de tener productos de calidad y con mayor valor nutricional", dijo.

"Desde el punto de vista económico, la República Dominicana tiene un gran potencial para diversificar su agricultura y ampliar su portafolio de bienes agropecuarios, no solamente para el mercado local, sino también para los mercados internacionales", expresó.

Leer más La falta de títulos y de permisos ambientales limita tecnificar el riego agrícola